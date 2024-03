Campagne de promotion du football féminin

Ce programme offre une plateforme unique aux associations pour leur permettre d’encourager la pratique du football dès le plus jeune âge et de promouvoir les activités qu’elle organise. Les enfants veulent se faire des amis, passer du temps avec des enfants qui partagent leurs centres d’intérêt, progresser, jouer sans être jugés, prendre leurs propres décisions et participer à des matches sur petit terrain. Une telle campagne permet aux associations membres de répondre à ces besoins, mais aussi de s’appuyer sur l’intérêt suscité pour créer de nouvelles compétitions (football de base, de jeunes et seniors), des championnats scolaires, des tournois internationaux, etc.