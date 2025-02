Un mois au féminin : février 2025

Indonésie

« En dotant les leaders potentiels des compétences et des connaissances adéquates, nous visons à construire une base plus solide et plus inclusive pour le sport », a déclaré Vivin Cahyani Sungkono, Comité exécutif de la PSSI et responsable du Comité du football féminin. « Cette initiative s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de football féminin 2024-2028, axée sur le développement de carrière et le renforcement des capacités pour élever le football féminin en Indonésie vers de nouveaux sommets », a ajouté Ramadhana Wulandiani - Chef de projet FIFA-GIZ Women Empowerment in Sports.