L’égalité des sexes au cœur du Programme d’autonomisation des femmes à travers le sport de la FIFA et la GIZ

Seize organisations du monde entier, dont trois associations membres de la FIFA, vont recevoir des financements dans le cadre du premier appel à projets co-financé via le Programme d’autonomisation des femmes à travers le sport.

Mis en œuvre par l’organisation non gouvernementale La Guilde, ce programme est le résultat de la collaboration entre la FIFA et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (agence de coopération internationale allemande, GIZ) – mandatée par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement.

Il contribue à la réalisation de l’objectif de développement durable n°5 de l’Organisation des Nations Unies (ONU) visant l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes ainsi que des filles. Ce programme est également en phase avec la politique de développement féministe de l’État allemand, qui s’appuie sur le sport pour promouvoir l’égalité des sexes, et avec le Programme de développement féminin de la FIFA, dont l’objectif est de soutenir la croissance du football féminin.

À la suite de l’appel à projets lancé le 2 novembre 2023, 200 organisations issues de 30 pays partenaires de la GIZ ont été invitées à déposer leurs propositions de projets. Pour être éligibles, les propositions devaient notamment préciser comment le projet concerné comptait utiliser le sport pour lutter contre les inégalités hommes-femmes, lutter contre les violences sexistes et sexuelles ou contribuer à l’autonomisation des femmes et au renforcement de leur rôle.

Les 16 projets retenus visent à lutter contre les inégalités hommes-femmes, à favoriser l’accès des femmes aux postes à responsabilités, ainsi qu’à œuvrer pour leur intégration professionnelle, le développement de compétences et valeurs de vie, et la santé à travers le sport. Parmi ces projets, trois ont été proposés par des associations membres de la FIFA, à savoir la Fédération Togolaise de Football, la Fédération Indonésienne de Football et la Fédération Ghanéenne de Football.

Les entités retenues sont les suivantes :

Fédération Togolaise de Football (Togo)*

Fédération Indonésienne de Football (Indonésie)*

Fédération Ghanéenne de Football (Ghana)*

ENGIM (Albanie)*

Together Advancing Common Trust, TAKT (ARY Macédoine, Serbie et Bosnie-et-Herzégovine)*

Bareeq Education & Development (Jordanie)*

Permanent Peace Movement (Liban)*

Cleo (Colombie)*

Girls United Football Association (Mexique)*

Anahat for Change Foundation (Inde)*

Sudhaar Society (Pakistan)**

Action des Volontaires d’Innovations pour le Développement, AVID (RD Congo)**

Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, VIS (Ghana)**

Community Forum Organization, COFO (Malawi)*

Demain Dès l’Aube (Togo)*

Association Togolaise pour la Promotion du Sport pour Tous, ATPST (Togo) *

Sur ces 16 projets, dix sont axés sur le football, quatre sur une approche multisports, un sur le rugby et un autre sur le volley. Les organisations retenues sont actives en Afrique (7), en Asie (3), dans les Balkans, en Amérique Latine et au Moyen-Orient (2).

Jens Elsner, responsable du programme à la GIZ : "C’était incroyable de recevoir autant de propositions de la part de toutes ces organisations qui souhaitent miser sur le sport pour faire progresser l’égalité hommes-femmes à l’échelle locale. Je suis convaincu que celles retenues réussiront à faire bouger les lignes, en sensibilisant les jeunes gens et en leur permettant de réaliser, concrètement, qu’il est possible d’avoir une société plus inclusive."