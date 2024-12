Plein cadre sur le football féminin : Décembre 2024

Océanie

Cet événement de quatre jours a permis aux délégués d'assister à des échanges entre des représentants de la FIFA et de l'OFC à propos des Coupes du Monde junior, de la manière dont les clubs et les ligues peuvent développer le football féminin, de la formation des joueuses et du renforcement des capacités, tous les sujets étant adaptés aux besoins spécifiques de la région. "Toutes les femmes ici présentes poursuivent les mêmes objectifs, essaient d'atteindre les mêmes buts, élaborent des stratégies à la hauteur de leurs ambitions", explique Angela Wallbank, ancienne internationale de l'équipe des Îles Cook et animatrice de ce séminaire. "Elles doivent être capables de le faire sur le terrain, soutenues par des fédérations minuscules par rapport aux grandes organisations." Sarai Bareman a insisté sur le fait qu'il était essentiel de permettre aux jeunes joueuses d'accéder au football au niveau local afin de continuer à développer ce sport. "Il s'agit d'offrir des opportunités à toutes les jeunes filles, d'où qu'elles viennent", a-t-elle souligné. "Pourquoi toutes les jeunes filles n'auraient-elles pas cette chance ?"

Bhoutan

La Fédération Bhoutanaise de Football (BFF) se concentre sur sa croissance et c'est dans cette optique qu'a été organisée la Campagne FIFA de promotion du football féminin à Paro et à Thimphu. L'objectif de la BFF est de promouvoir le football féminin, d'augmenter la participation et d'attirer de nouvelles joueuses au niveau local et chez les jeunes. L'objectif principal de la campagne est de démocratiser la pratique du football par les jeunes filles et les femmes. Elle est conçue pour aider les associations membres à organiser des événements de football de base et à effectifs réduits, ceci afin d’encourager la pratique en offrant un espace de jeu libre. C'est dans cette optique que la BFF a lancé un festival "Mère et filles". Le but ? Motiver les mamans à encouragers leurs enfants à jouer au football et à échanger. "Cette initiative 'Mères-filles' a connu un succès retentissant", a déclaré Tashi Dorji Wangmo, responsable du football féminin au sein de la FFB. "L'événement a magnifiquement mis en lumière l'importance du cercle familial dans l'éclosion de nos futurs talents. Ce fut une célébration inspirante de l'unité, de l'autonomisation et de la passion partagée pour le football."