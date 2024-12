Confirmation des dates de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™

Le Conseil prend acte des rapports d’évaluation des candidatures pour les éditions 2030 et 2034 de la Coupe du Monde de la FIFA™

Approbation de la répartition des places et du format du tournoi de barrage de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™

Réuni en visioconférence en amont du Congrès extraordinaire de la FIFA, le Conseil de l’instance a pris plusieurs décisions clés en lien avec les compétitions de la FIFA, prenant notamment acte des rapports d’évaluation des candidatures pour les éditions 2030 et 2034 de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Au vu de l’analyse contenue dans les deux rapports d’évaluation des candidatures , il a été déterminé que l’ensemble des candidats dépassent les exigences minimum requises pour l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA et que les candidatures seront par conséquent présentées au Congrès extraordinaire de la FIFA pour décision. Le Conseil de la FIFA a en outre été informé des conclusions du rapport de l’auditeur indépendant (BDO) pour chaque dossier de candidature, lesquelles énoncent que les deux procédures de candidature ont été conduites avec objectivité, intégrité et transparence.

Par ailleurs, le Conseil a décidé, après consultation de la Fédération Brésilienne de Football et des confédérations, que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ se tiendrait du 24 juin au 25 juillet 2027.

"Les préparatifs pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027 ont déjà débuté. Nous sommes impatients d’être au jeudi 24 juin 2027 pour assister au coup d’envoi de la compétition et, bien évidemment, à toutes les autres rencontres, dont la finale qui aura lieu le dimanche 25 juillet 2027", a indiqué le Président de la FIFA, Gianni Infantino. "Cette édition historique aura énormément de répercussions en Amérique du Sud, bien sûr, mais aussi dans le reste du monde. En effet, elle contribuera assurément à l’augmentation de la popularité du football féminin et du nombre de pratiquantes".

CONMEBOL : trois places, dont celle du pays hôte (Brésil), qualifié d’office et dont la place est déduite du quota alloué à la CONMEBOL

AFC : six places

La phase 1 du tournoi de barrage, qui se déroulera en novembre-décembre 2026 dans un site centralisé, rassemblera six équipes déterminées sur la base de la dernière édition du Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola publiée avant le tirage au sort du tournoi de barrage. La phase 2, disputée en février 2027 dans un site centralisé, regroupera les deux meilleures équipes de la phase 1 ainsi que des représentants de la Concacaf (2), de la CONMEBOL (1) et de l’UEFA (1). Les six participants seront répartis dans trois parcours donnant lieu à trois matches à élimination directe, à l’issue desquels les trois derniers qualifiés pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 seront connus. Les équipes d’une même confédération ne pourront pas s’affronter.