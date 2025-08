La Tournée du Trophée de la Coupe du Monde Féminine repousse les frontières

Les "Skills Drills" de la tournée encourageront les femmes et jeunes filles à montrer leurs aptitudes footballistiques et leur créativité

Cette première tournée à 32 étapes, autant que le nombre d’équipes participantes du nouveau format, vise encore à inspirer les populations de tout âge en repoussant les limites et en s’appuyant sur la popularité grandissante du football féminin. Les visiteurs auront en outre l’occasion unique de faire preuve de créativité et de montrer leur talent footballistique à un large public.

À chaque étape, des femmes et jeunes filles ayant pris part aux "Skills Drills" rejoindront des FIFA Legends, des figures de l’équipe nationale du pays hôte de l’étape et d’autres personnalités pour mettre en avant le football féminin et promouvoir la Coupe du Monde Féminine.

La responsable en chef des ateliers techniques est Lia Lewis, championne du monde de freestyle. Elle invitera régulièrement ses plus de 3,9 millions de followers sur TikTok à relever les défis qu’elle aura imaginés, mais aussi les visiteurs et visiteuses des plateformes de médias sociaux de la FIFA et de FIFA+. Le 18 février, elle a prodigué quelques conseils aux jeunes participants de l’événement de lancement de la tournée organisé à Melbourne / Naarm (Australie), après quoi le trophée s’est envolé pour sa première étape officielle, prévue les 25 et 26 février au Japon.