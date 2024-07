L'Asie du Sud-Est prête à déployer Football for Schools

Un atelier Football for Schools s'est tenu pour les pays d'Asie du Sud-Est cette semaine

Organisé conjointement par la FIFA et la FAS, qui a lancé le programme le week-end dernier

Objectif du programme : aider les enfants à s'épanouir à travers le pouvoir du football

L'Asie du Sud-Est est l'une des régions les plus peuplées et les plus passionnées de football du monde. C'est pourquoi la FIFA souhaite offrir un tremplin aux jeunes joueurs de ces pays. Cette semaine, Singapour a accueilli un atelier de grande ampleur consacré à la présentation du concept et de la valeur de l'ambitieuse initiative Football for Schools (F4S) de la FIFA. Singapaour a lancé son propre programme F4S le week-end dernier.

Géré en collaboration avec l'UNESCO, FIFA Football for Schools vise à contribuer à l'éducation, au développement et à l'émancipation de quelque 700 millions d'enfants. Le programme se propose non seulement de rendre le football plus accessible, mais aussi de promouvoir des aptitudes et des compétences sociales à travers le sport.

Composée de 12 membres, la Fédération de Football de l'ASEAN (AFF) s'étend de l'Australie à son extrémité orientale, jusqu'aux nations situées dans la partie continentale de l'Asie du Sud-Est.

Outre Singapour, l'atelier a réuni l'Australie, Brunei Darussalam, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, le Timor oriental, le Viêt-Nam, ainsi qu'à titre d'invités, Hongkong, le Japon, la République de Corée et Macao. L'atelier de deux jours avait pour objectif de présenter le programme, les procédures administratives et l'assistance apportée par l'instance dirigeante du football mondial.

Parmi les intervenants figuraient Fatimata Sow Sidibe, Directrice de FIFA Football for Schools, Sanjeevan Balasingam, Directeur de la Division Associations Membres de la FIFA pour l'Asie et l'Océanie, Niwat Limsukniru, Président de l'ASEAN SOMS, et les instructeurs de FIFA Football for Schools, Alexandra Huete et Antonio Buenano.

"Nous sommes très heureux et reconnaissants d'avoir l'occasion de partager notre vision de F4S avec 15 associations membres d'Asie de l'Est et du Sud-Est, qui représente une part importante de la population mondiale", a commenté Fatimata Sidibe. "L'enthousiasme et l'engagement de ces MA auront un impact social décisif dans cette région du monde dynamique et diversifiée. Nous avons hâte de travailler main dans la main avec nos MA pour poser les fondations de l'avenir."

L'atelier fait suite à un accord historique conclu en 2019 entre la FIFA et l'ASEAN, portant sur des stratégies de promotion d'un mode de vie sain et de l'inclusivité dans le football. "Malgré la diversité de l'Asie du Sud-Est et les tensions persistantes dans la région, le sport s'est révélé capable de transcender certaines barrières géopolitiques et de connecter les communautés", estime Alexandra Huete, Responsable Football for Schools.

"Nous espérons que cet atelier donnera aux gouvernements et aux fédérations la possibilité de collaborer efficacement et de réussir à mettre le football à portée des enfants dans leur pays. C'est aussi l'occasion de renforcer la coopération entamée en 2019 entre la FIFA et l'ASEAN avec la signature d'un protocole d'accord , dont Football for Schools est l'un des principaux piliers."

"L'atelier a été très fructueux", a ajouté Antonio Buenano, Responsable Football for Schools. "Les différentes parties prenantes des délégations participantes ont pu s'asseoir à la même table pour discuter des possibilités de mise en œuvre de F4S dans leur pays. Il est crucial de conclure des accords et de collaborer pour l'avenir du programme dans la région. Traduite dans plus de 30 langues, l'application FIFA F4S apporte une valeur supplémentaire à des initiatives déjà enclenchées dans plusieurs pays."

L'un des éléments-clés de F4S consiste à permettre à davantage de filles d'accéder au football. Ce volet est particulièrement pertinent à quelques mois de la toute première Coupe du Monde Féminine de la FIFA™organisée dans l'une des associations membres de la région.

"C'est fantastique de rencontrer des représentants d'autres pays et d'apprendre d'eux, notamment en matière de football de base", s'est réjouie Laura Jones, Directrice Générale Communauté à la Fédération Australienne. "Il se passe énormément de choses avec la tenue de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ en Australie. Cette appli nous aide à tirer parti de l'événement. À la faveur de l'effervescence et de l'enthousiasme qui animeront le pays, nous pourrons susciter l'engouement des femmes et des filles. Nous espérons que la compétition accroîtra tant l'intérêt des filles pour le sport, que les opportunités qui leur sont offertes."

"Les collègues des différentes associations membres avec lesquels j'ai discuté ont examiné ce que nous avons mis en place et nous comptons collaborer plus avant pour nous aider mutuellement", confie Gerard Christopher, Secrétaire Général Adjoint de la Fédération de Football de Singapour, où F4S a été déployé le week-end dernier.

"L'atelier a impliqué les personnes présentes et a tracé une feuille de route claire pour toutes les parties concernées. Les participants repartent avec les connaissances nécessaires pour réaliser les objectifs de F4S, et ils sont sur la bonne voie pour poursuivre leurs efforts dans leur pays."