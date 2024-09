À la suite du lancement de la Chambre de compensation de la FIFA, intervenu le 16 novembre 2022, et après quelques mois d’activité, la FIFA a organisé un webinaire en direct le 20 juin 2023 afin d’exposer les principaux enseignements et les meilleures pratiques en rapport avec le projet, depuis la création et l’examen d’un passeport électronique de joueur (EPP) jusqu’aux paiements centralisés via la Chambre de compensation de la FIFA. Cliquez sur le lien ci-dessous pour visionner l’enregistrement du webinaire.