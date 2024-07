FIFA Forward aide les pays de la COSAFA à maintenir leur élan

Le troisième cycle du Programme Forward soutiendra chaque association membre à hauteur de 8 millions de dollars jusqu'en 2026, soit sept fois plus que ce qu'elles avaient reçu lors de la création du projet en 2016. Les associations zonales/régionales telles que la COSAFA toucheront jusqu'à 5 millions de dollars dans le cadre de ce programme pour l'organisation de compétitions masculines, féminines et de tournois juniors.

La COSAFA (Afrique australe) est une région qui possède un potentiel important en matière de football masculin et féminin, et les compétitions sont essentielles à son développement. Elle offre aux pays une excellente plateforme pour faire progresser les joueurs, l'esprit d'équipe et le style de jeu, tout en donnant aux jeunes l'expérience des derbies de la région.

"Pour les pays membres de la COSAFA, le programme FIFA Forward est une véritable aubaine", a déclaré Saïd Ali Saïd Athouman, vice-président de la COSAFA. "Il permet de financer une grande partie des activités des fédérations. Ce programme contribue de manière significative au développement du football et à la progression de tous ses acteurs, en particulier les pays dont la situation économique est plus fragile."

Botswana

Lesotho

Grâce à FIFA Forward, la Fédération de Football du Lesotho a pu doter le football d'une plateforme solide et moderne. Son siège et centre technique, situé à Maseru, la capitale, accueille les stages de l'équipe nationale avant les tournois majeurs, tels que la Coupe COSAFA. Un gymnase et des vestiaires, ainsi que l'installation d'un terrain artificiel ont notamment été construits grâce à un financement de plus de 700 000 USD de FIFA Forward. Des sièges pour les spectateurs ont également été installés et le bâtiment principal de la LeFA a été rénové grâce à un financement supplémentaire de 314 000 USD.