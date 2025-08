La Zambie inaugure un stade rénové grâce à FIFA Forward

Le terrain, les espaces pour les spectateurs, les sièges VIP et les vestiaires ont tous été rénovés

Ce nouveau stade, qui a inauguré lors d'une cérémonie présidée par le président de la Fédération Zambienne de Football (FAZ), Andrew Kamanga, profitera à la communauté footballistique de toute la Province de l'Est, où se trouve Chipata. Les fonds FIFA Forward ont été utilisés pour financer les réparations et les rénovations du terrain en gazon naturel, des installations pour les spectateurs, des vestiaires ou encore les sièges VIP.

"C'est formidable pour le football en Zambie et cela marque une autre étape dans l'objectif de la FIFA de rendre le football accessible à l'échelle mondiale sans aucune barrière", a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. "Un grand merci à la Fédération Zambienne de Football, dirigée par le président Andrew Kamanga, et au ministre de la Jeunesse, des Sports et des Arts, Elvis Nkandu, pour votre travail fantastique visant à répandre la joie de notre sport auprès du peuple zambien qui aime le football."