Le Président de la FIFA prédit un avenir radieux pour le football en Asie du Sud-Est

"Je me félicite de pouvoir m’adresser à vous, alors que vous vous réunissez pour évoquer le développement du football dans votre belle région, où règne une passion si forte pour notre sport", a-t-il déclaré. "Vous avez toutes les raisons d’être optimistes car le football possède un avenir radieux en Asie du Sud-Est. Tant d’événements sont à venir, à commencer par la Coupe du Monde Féminine de Futsal aux Philippines l’année prochaine. Une fois de plus, vous serez en première ligne pour emmener le football féminin vers de nouveaux sommets."

Les pays de l’ASEAN réalisent également de belles performances sur le terrain, l’Australie et l’Indonésie étant toujours en lice pour une qualification directe à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ . Ces bons résultats s’inscrivent dans la continuité de ceux de l’Australie et des Philippines lors de la Coupe du Monde Féminine 2023 : la première nation était parvenue à se hisser jusqu’en demi-finale, tandis que la seconde avait décroché sa première victoire dans la compétition suprême en battant les co-hôtes néozélandaises.

"Associé à votre vision et votre détermination, le programme de développement Forward de la FIFA est l’outil qu’il vous faut pour atteindre cet objectif. Pour s’en convaincre, il suffit de demander aux quelque deux millions de jeunes filles et garçons qui ont appris à travailler en équipe, sur le terrain et en dehors, grâce au programme Football for Schools."