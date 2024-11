Le tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ aura lieu le 5 décembre à Miami

Le tirage au sort, qui sera organisé en direct dans un studio de télévision, débutera à 13h00 heure locale (19h00 CET) et sera diffusé en direct sur FIFA.com, FIFA+ et d’autres chaînes.

La FIFA a récemment dévoilé les 12 stades de la compétition et confirmé l’identité de l’avant-dernier qualifié, l’Inter Miami CF , en tant que représentant du pays hôte. Meilleur bilan de la saison régulière de la MLS 2024, les Herons de Lionel Messi rejoignent ainsi l’autre pensionnaire de MLS, le Seattle Sounders FC, qui disputera pour sa part ses matches de groupe dans son antre, le très bruyant Lumen Field . Il a également été confirmé que la compétition débutera le dimanche 15 juin 2025 au Hard Rock Stadium de Miami, et que Hisense en est le premier partenaire .

Des informations complémentaires concernant la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA – la compétition internationale interclubs la plus inclusive de l’histoire – sont disponibles ici. Les supporters peuvent déjà s’inscrire sur FIFA.com/tickets pour ne rien manquer des informations sur la billetterie et l’hospitalité. De plus amples détails – comprenant la procédure de tirage au sort – seront publiés en temps utile sur l’Espace médias de la FIFA et sur FIFA.com.