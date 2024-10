Le Président de la FIFA annonce que le Lumen Field de Seattle accueillera six matches de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

La ville de la côte ouest des États-Unis compte parmi les 12 retenues pour la compétition interclubs la plus inclusive de l’histoire

Le Seattle Sounders FC jouera ses trois matches de la phase de groupes de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ dans son antre, le Lumen Field, qui accueillera au total six rencontres de la compétition interclubs la plus inclusive au monde.

Trois autres affiches de la Coupe du Monde des Clubs 2025 sont également prévues dans la Cité émeraude, si férue de football. La compétition débutera le dimanche 15 juin 2025 et se terminera par la finale au MetLife Stadium de New York New Jersey, le dimanche 13 juillet 2025.