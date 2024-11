Hisense devient partenaire de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

Dans la continuité d'une relation de sept ans avec la FIFA, Hisense devient le premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Gianni Infantino, Président de la FIFA, et Jia Shaoqian, président du groupe Hisense, ont annoncé la nouvelle lors d’un événement spécial à Shanghai

D’autres accords de sponsoring concernant la nouvelle compétition interclubs phare de la FIFA seront dévoilés ces prochaines semaines

La FIFA est heureuse d’annoncer que Hisense devient le premier partenaire officiel de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™. La relation fructueuse entre les deux organisations se poursuit avec cette annonce, qui laisse augurer d’autres développements commerciaux pour la compétition interclubs la plus inclusive de l’histoire.

Ce partenariat a été dignement fêté aujourd’hui lors d’un événement spécial à la tour Shanghai, en présence de Gianni Infantino, le Président de la FIFA, de Mattias Grafström, le Secrétaire Général de la FIFA, et de Jia Shaoqian, le président du groupe Hisense. En tant qu’acteur majeur du marché de l’électroménager, Hisense souhaite s’imposer comme une entreprise internationalement reconnue et une marque réputée pour sa visibilité lors d'événements sportifs prestigieux. En s’engageant officiellement comme partenaire de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA – la toute nouvelle compétition interclubs planétaire –, Hisense développe sa stratégie marketing et renforce sa présence sur la scène mondiale.

Le Président de la FIFA s’est exprimé à l’occasion de cet événement : "Nous sommes ravis d'accueillir Hisense, une marque leader sur le marché mondial, en tant que partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025. L’engagement de cette entreprise au service de l’innovation et de la technologie fait écho à notre vision pour cette compétition, qui réunira les 32 meilleures équipes de la planète à l’occasion d’une fête inoubliable qui révolutionnera le football de clubs".

"Ce partenariat offrira aux supporters de nouvelles façons d’interagir avec la compétition, sur le terrain comme en dehors. La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA pourra s’épanouir sur des fondations techniques et innovantes."

Hisense devient partenaire de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ 01:29

Les relations entre Hisense et la FIFA remontent à 2017 ; à l’époque, la marque est devenue la première entreprise d’électronique grand public basée en RP Chine à sponsoriser la Coupe du Monde de la FIFA™. Présent dans plus de 160 pays, Hisense cherche à développer de façon intelligente et respectueuse de l’environnement ses nombreux produits, des télévisions aux Laser TV, en passant par les climatisations et les réfrigérateurs. En s’engageant aux côtés de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, Hisense réaffirme son rôle en tant que partenaire visionnaire soucieux de toujours placer les supporters au plus près de l’action.

Jia Shaoqian, président du groupe Hisense, a lui aussi pris la parole : "Nous sommes fiers de compter parmi les partenaires officiels de la Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025, une compétition qui réunit les meilleurs clubs des six confédérations et constitue un dialogue entre champions, un choc où l’excellence rencontre l’excellence. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de notre esprit de conquête et de notre nouvelle ambition d’entreprise de bâtir un groupe et une marque reconnus internationalement".

"En tant que pionnière des télévisions dotées d’intelligence artificielle, la nouvelle série AI TV correspond parfaitement à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Développé indépendamment, le grand modèle Xinghai sert de base technologique à l’AI TV de Hisense. Il permet des mises à jour intelligentes de plusieurs catégories d’appareils afin d’améliorer continuellement l’expérience utilisateur et sa compétitivité sur le marché. Aux côtés de la FIFA, Hisense proposera aux téléspectateurs du monde entier la meilleure Coupe du Monde des Clubs de la FIFA."

Cette collaboration témoigne de l’engagement de Hisense au service de l’innovation technologique et de sa vision de l’amélioration de la qualité de vie grâce à des technologies centrées sur l’utilisateur, des produits de qualité supérieure et le concours de l’IA. Les télévisions Hisense concentrent les dernières avancées technologiques du secteur. Elles seront visibles tout au long de la compétition grâce à leur présence en salle de visionnage et sur les écrans autour du terrain.