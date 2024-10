La FIFA dévoile les 12 stades qui accueilleront une Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ déjà historique

Gianni Infantino, Président de la FIFA : « Le cœur de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025TM battra dans chacun de ces 12 fantastiques stades où les joueurs des 32 meilleurs clubs du monde écriront un nouveau chapitre de l’histoire du football mondial. »

Le Champion du monde des clubs sera couronné au MetLife Stadium de New York, New Jersey, le 13 juillet 2025.

Le coup d’envoi sera donné le dimanche 15 juin 2025, marquant le début de 29 jours inoubliables dédiés au football de club.

La FIFA a dévoilé les 12 stades qui accueilleront les matches de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ aux États-Unis. Pour rappel, les 32 meilleurs clubs du monde s’affronteront pour remporter le titre de Champion du monde des clubs.

Le tournoi débutera le dimanche 15 juin 2025 pour se terminer le dimanche 13 juillet 2025 au MetLife Stadium de New York, New Jersey, théâtre de la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, presque un an jour pour jour avant la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ qui aura lieu dans ce même stade.

Les 11 stades suivants viennent compléter la liste des sites officiellement sélectionnés : Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Bank of America Stadium (Charlotte), TQL Stadium (Cincinnati), Rose Bowl Stadium (Los Angeles), Hard Rock Stadium (Miami), GEODIS Park (Nashville), Camping World Stadium (Orlando), Inter&Co Stadium (Orlando), Lincoln Financial Field (Philadelphia), Lumen Field (Seattle) et Audi Field (Washington, D.C.).

Les 12 stades qui accueilleront la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Bank of America Stadium (Charlotte), TQL Stadium (Cincinnati), Rose Bowl Stadium (Los Angeles), Hard Rock Stadium (Miami), GEODIS Park (Nashville), MetLife Stadium (New York New Jersey), Camping World Stadium (Orlando), Inter&Co Stadium (Orlando), Lincoln Financial Field (Philadelphia), Lumen Field (Seattle), Audi Field (Washington, D.C.)

"Le football est le sport le plus populaire de la planète et 2025 marquera le début d’une nouvelle ère pour le football de clubs lorsque la FIFA organisera pour la première fois la plus grande, la plus inclusive et la plus juste des compétitions mondiales de clubs, ici aux États-Unis", a déclaré le Président de la FIFA, lors du Global Citizen Festival de Central Park, à New York. Il a également annoncé la nouvelle collaboration quadriennale entre la FIFA et Global Citizen qui vise à mobiliser les fans de football du monde entier pour contribuer à mettre fin à l’extrême pauvreté et permettre à des millions d’enfants d’accéder à l’éducation.

"Le cœur de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025TM battra dans chacun de ces 12 fantastiques stades où les joueurs des 32 meilleurs clubs du monde écriront un nouveau chapitre de l’histoire du football mondial", a-t-il ajouté. "Les meilleurs clubs d’Afrique, d’Asie, d’Amérique centrale, d’Amérique du Nord et d’Océanie pourront se mesurer aux grandes puissances européennes et sudaméricaines dans le cadre d’une nouvelle et incroyable Coupe du Monde qui aura un impact considérable sur la croissance du football de clubs et des talents dans le monde."

"C’est une opportunité synonyme d’espoir pour ceux qui en ont le plus besoin, mais aussi de prestige et de véritable football pour ceux qui font briller notre sport. Je vous remercie tous sincèrement. Jamais personne ne sera discriminé, toutes et tous êtes les bienvenus. Voilà le véritable esprit de cette nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFATM."

"C’est un honneur de faire cette grande annonce ici à New York, au Global Citizen Festival, devant un public si enthousiaste. Les supporters des 32 clubs en compétition créeront, à coup sûr, le même engouement à l’occasion de cet événement que nous présenterons au monde entier l’année prochaine", a conclu le Président de la FIFA.

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ 01:58

Le tirage au sort aura lieu en décembre, car deux équipes sur les 32 manquent encore à l’appel : l’une d’entre elles viendra d’Amérique du Sud et l’autre représentera le pays hôte. Ces 32 équipes seront ensuite réparties en huit fantastiques groupes de quatre. Les détails du tirage au sort seront communiqués en temps voulu. Enfin, le calendrier des matches sera publié une fois le tirage au sort effectué.