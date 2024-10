L’Inter Miami CF rejoint la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ après son succès dans le Supporters’ Shield 2024 de la MLS

L’Inter Miami CF se qualifie pour la compétition après une saison régulière exceptionnelle en MLS

Les Hérons ouvriront la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ au Hard Rock Stadium de Miami, le dimanche 15 juin 2025

31 des 32 clubs participants sont désormais connus

L’Inter Miami CF est devenu l’avant-dernier club à décrocher son billet pour la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ après avoir remporté le Supporters’ Shield 2024 de la MLS, confirmant ainsi sa domination tout au long de la saison régulière de Major League Soccer (MLS). Cette qualification fait de l’Inter Miami l’équipe qui représentera le pays hôte après avoir affiché une belle régularité lors d’une campagne exceptionnelle de 34 matches ayant permis au club de s’adjuger le bouclier à deux rencontres de la fin de la saison de MLS. De fait, l’Inter Miami lancera la compétition en tant qu’équipe hôte en disputant le match d’ouverture de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ dans son antre. Emmené par son capitaine Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA™, l’Inter Miami a battu cette année le record historique du nombre de points marqués sur une saison de MLS, terminant la campagne 2024 avec 74 points grâce à 22 victoires et 8 nuls, pour 4 défaites seulement, entre février et octobre.

Gianni Infantino, Président de la FIFA, a annoncé la bonne nouvelle lors de la célébration du titre avec les supporters après le dernier match de l’Inter Miami dans la saison régulière de MLS contre New England Revolution au Chase Stadium de Fort Lauderdale, samedi (heure locale).

FIFA President Gianni Infantino speaks during FIFA Club World Cup Miami announcement 01:42

"Nous savons tous que Miami aime le football et que l’Inter Miami est soutenu par toute la Floride et au-delà pour son jeu spectaculaire", a déclaré le Président de la FIFA. "Félicitations pour votre triomphe dans le Supporters’ Shield 2024. Vous avez été le club le plus régulier des États-Unis sur le terrain." "C’est pourquoi je suis fier d’annoncer que votre place parmi les meilleurs clubs de la planète vous octroie le droit de participer à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 en tant que club hôte représentant les États-Unis."

Devant les membres de La Familia et de nombreux supporters du club, le Président de la FIFA a également confirmé que le coup d’envoi de la prochaine édition de la compétition mondiale des clubs sera donné à Magic City. "Nous avons hâte de vous voir accueillir le match d’ouverture à Miami le dimanche 15 juin 2025", a ajouté M. Infantino. "La compétition, qui s’annonce comme une grande fête du football de clubs mondial, réunira les 32 meilleures équipes du monde et offrira aux clubs, aux joueurs, aux entraîneurs et aux supporters une nouvelle occasion de dévoiler leur talent et leur passion aux yeux du monde entier."

FIFA President Gianni Infantino congratulates Inter Miami CF on qualifying for FIFA Club World Cup 2025™ Previous 01 / 12 FIFA President Gianni Infantino speaks 02 / 12 FIFA President Gianni Infantino arrives for the MLS match Inter Miami CF v New England Revolution 03 / 12 FIFA President Gianni Infantino attends the MLS match Inter Miami CF v New England Revolution 04 / 12 FIFA President Gianni Infantino watches the MLS match Inter Miami CF v New England Revolution 05 / 12 FIFA President Gianni Infantino watches Inter Miami CF co-owner David Beckham speaking 06 / 12 FIFA President Gianni Infantino shakes hands with Inter Miami CF forward Lionel Messi 07 / 12 FIFA President Gianni Infantino speaks alongside Inter Miami CF co-owner Jorge Mas 08 / 12 FIFA President Gianni Infantino congratulates Inter Miami CF forward Luis Suárez 09 / 12 FIFA President Gianni Infantino speaks 10 / 12 FIFA President Gianni Infantino congratulates Inter Miami CF midfielder Benjamin Cremaschi 11 / 12 FIFA President Gianni Infantino poses for a selfie 12 / 12 FIFA President Gianni Infantino applauds Next

Avec la confirmation de la participation de l’Inter Miami, 31 des 32 équipes engagées à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 sont désormais connues. La place restante sera déterminée par l’issue de la finale de la Copa Libertadores de la CONMEBOL 2024, qui se disputera le 30 novembre 2024 à Buenos Aires et permettra de compléter la liste des équipes participantes avant le tirage au sort de décembre 2024. Quatre clubs emblématiques d’Amérique du Sud ont encore l’espoir de participer à la fête l’an prochain aux États-Unis.