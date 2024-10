Un dernier sésame pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ à décrocher en Amérique du Sud

Le casting de la compétition la plus inclusive de l’histoire du football de clubs - la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ - s'affine. A la fin du mois d'octobre, on connaîtra l'identité du 31e club qualifié, la Copa Libertadores de la CONMEBOL 2024 étant appelée à rendre son verdict. Cinq équipes sud-américaines sont d'ores et déjà qualifiées pour le tournoi : il ne reste donc plus qu'une place réservée à la zone CONMEBOL. Trois des quatre clubs encore en lice en Copa Libertadores 2024 ont l'opportunité de la décrocher. Les Paraguayens d'Olimpia peuvent encore prétendre à une qualification encore faut-il que les résultats aillent dans leur sens. River Plate (ARG), demi-finaliste, peut aborder sereinement le rendez-vous : sa place parmi les 32 mondialistes est déjà assurée par la voie du classement. Mais les performances des Millonarios peuvent impacter le processus de qualification de leurs voisins continentaux.