تنمية لعبة كرة القدم للسيدات (نوفمبر/تشرين الثاني 2024)

يقدم FIFA العديد من برامج تطوير كرة القدم النسائية للاتحادات الأعضاء

يستعرض ”Inside FIFA“ الأنشطة الأخيرة في جميع أنحاء العالم

استراتيجية كرة القدم النسائية وتطوير كرة القدم النسائية من بين البرامج التي يتم التركيز عليها

يعمل FIFA بجد في جميع مناطق العالم للمساعدة في تحقيق هدف الوصول إلى 60 مليون لاعبة بحلول عام 2027. يرتكز هذا الهدف الطموح على العديد من برامج التطوير، حيث يحق لجميع الاتحادات الأعضاء في FIFA التقدم بطلب للحصول على الدعم من FIFA. ولتحقيق الهدف 1 (التطوير والنمو) من استراتيجية FIFA لكرة القدم النسائية (2024-2027)، يقدم FIFA العديد من برامج التطوير. من أهم هذه البرامج الاستراتيجية لكرة القدم النسائية المصممة لصياغة استراتيجية مخصصة، وحملة كرة القدم النسائية لبناء قاعدة اللاعبات، يليها برنامج تطوير الدوري الذي يركز على المسابقات المحلية. يستعرض تقرير ”Inside FIFA“ بعضاً من الأنشطة الهامة التي تم تنفيذها مؤخراً والتي ساعدت على تنمية بصمة كرة القدم النسائية على مستوى العالم.

كأس العالم للشباب تحقق فوائد إقليمية

تم تسليط الضوء على هذا الشهر في كرة القدم النسائية من خلال كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™، حيث تفوقت كوريا الديمقراطية على إسبانيا حاملة اللقب، محققةً رقماً قياسياً ثالثاً. لكن خارج الملعب، كان هناك إرث دائم لجمهورية الدومينيكان. شهدت هذه الدولة الكاريبية التي استضافت أول بطولة FIFA، وصول كرة القدم النسائية المحلية إلى مستويات غير مسبوقة، والتي حفزتها استثمارات FIFA المختلفة قبل البطولة وخلالها.

واستفادت جمهورية الدومينيكان من برنامجي تطوير الدوري وحملة كرة القدم النسائية النسائية، اللذين صممهما FIFA لبناء نمو مستدام في كرة القدم النسائية من خلال تعزيز المسابقات والهياكل القائمة. كما رحبت العاصمة سانتو دومينغو بممثلين من جميع الاتحادات الأعضاء في الكونكاكاف في ورشة عمل FIFA الإقليمية للسيدات حيث برزت مواضيع مثل القيادة وبناء القدرات بشكل بارز. كما أتيحت الفرصة للاعبات الشابات في جمهورية الدومينيكان للمشاركة في العديد من الفعاليات كجزء من حملة كرة القدم النسائية حيث كانت سان كريستوبال ولا رومانا والعاصمة من بين الأماكن التي استضافت المهرجانات.

كما تم إطلاق برنامج حملة كرة القدم النسائية في نيكاراغوا جارة الكونكاكاف، حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة. وأثبت البرنامج أيضاً قيمته في مناطق متنوعة من العالم بما في ذلك غانا وأيرلندا الشمالية وباراغواي ومنغوليا وماليزيا، وكلها استندت إلى حملات FIFA لكرة القدم النسائية السابقة.

كان حجم الأنشطة التي قامت بها ماليزيا على مدار الأشهر الأخيرة واسع النطاق، حيث تم تنظيم 18 فعالية ترويجية في أماكن مختلفة من المقرر أن تكتمل بحلول نهاية ديسمبر، بينما أقيمت أنشطة غانا يومي 12 و13 نوفمبر بمشاركة 320 فتاة من 32 مدرسة في مدينة كوماسي وما حولها. شرحت جينيفر أمانكوا ساربونج، رئيسة قسم تطوير كرة القدم النسائية في الاتحاد الغاني لكرة القدم، العمل الذي يجري في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لتشجيع الفتيات على لعب كرة القدم، وذلك بعد إطلاق استراتيجية كرة القدم النسائية في غانا في عام 2023.

إن الاتحاد الغاني لكرة القدم يضع كرة القدم النسائية في قلب اهتماماته“. ”منذ أن أطلقنا خطتنا الاستراتيجية لكرة القدم النسائية ونحن نبحث عن فرص لخلق المزيد من الأنشطة على مستوى القاعدة الشعبية من أجل تعزيز مسارنا. وبفضل الشراكة مع FIFA، أصبحنا قادرين على توفير هذه الفرص للفتيات في جميع أنحاء غانا، للوصول إلى اللعبة والاستمتاع بكرة القدم“.

حملة FIFA لكرة القدم النسائية حول العالم Previous 01 / 08 FIFA Women’s Football Campaign in Malaysia 02 / 08 FIFA Women’s Football Campaign in Malaysia 03 / 08 FIFA Women’s Football Campaign in Dominican Republic 04 / 08 FIFA Women’s Football Campaign in Dominican Republic 05 / 08 FIFA Women’s Football Campaign in Mongolia 06 / 08 FIFA Women’s Football Campaign in Mongolia 07 / 08 FIFA Women’s Football Campaign in Ghana 08 / 08 FIFA Women’s Football Campaign in Ghana Next

بناء منصة لمزيد من النمو

أطلق الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم بفخر استراتيجية FIFA لكرة القدم النسائية كجزء من برنامج FIFA لتنمية المرأة. وأعقب حفل الإطلاق برنامج بناء القدرات للإداريين الذي يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في التزام الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم بالنهوض بكرة القدم النسائية على جميع المستويات.

توفر الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ذات التعداد السكاني الضخم مجالاً هائلاً للنمو، وهي حقيقة أكد عليها رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم النسائية إريك ثوهير: ”في العامين الماضيين، ننظر ونتعلم كيف يمكننا إيجاد الطريقة الصحيحة لتطوير كرة القدم النسائية في إندونيسيا على أفضل وجه. من أجل إيقاظ العملاق النائم، نحتاج إلى تعديل بعض الأفكار للتأكد من قدرتنا على تقديم وتنفيذ ما هو جيد بالنسبة لنا“. كما عقدت باراغواي، التي شاركت مؤخراً في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024™، ورشة عمل استراتيجية حيث تسعى الدولة الأمريكية الجنوبية إلى زيادة احتراف كرة القدم النسائية. كما أتاحت ورشة العمل فرصة لاستضافة مهرجان ترويجي للفعاليات الترويجية وزيادة إلهام لاعبات الغد.

دفع كرة القدم النسائية إلى الأمام

قام برنامج FIFA Forward بدعم بطولة اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم للسيدات مالياً وكانت القيمة واضحة داخل الملعب وخارجه. استقطبت البطولة النسائية الأولى لاتحاد جنوب آسيا لكرة القدم للسيدات حشوداً جماهيرية هائلة - بما في ذلك 18,000 متفرج حضروا مباريات البطولة - حيث شهدت المباريات مشاركة نيبال المضيفة التي فشلت في الفوز باللقب الذي توجت به بنغلاديش . أكد الثنائي على نمو المنطقة من خلال إنهاء البطولة متقدمين على الهند صاحبة الوزن الثقيل في المنطقة وبطل البطولة خمس مرات. كان تأثير فوز بنغلاديش كبيراً لدرجة أن الفريق سافر من المطار في حافلة مكشوفة وهو يعرض الكأس بفخر أمام الجماهير.