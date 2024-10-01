إعلان حكام مباريات نصف نهائي كأس العالم لكرة الصالات 2024 FIFA

وسيتولى إدارة مباراة نصف النهائي يوم الأربعاء بين أوكرانيا والبرازيل بطلة العالم خمس مرات في ملعب هومو أرينا في طشقند كل من أنطوني رايلي (نيوزيلندا) وكريس سينكلير (نيوزيلندا) وعامر كمون (تونس) هم الحكام الثلاثة، وخالد حنيش (المغرب) الحكم الاحتياطي، وسيكون طارق الخطبي (مصر) مراقباً للوقت.