إعلان حكام مباريات نصف نهائي كأس العالم لكرة الصالات 2024 FIFA

تعيين طاقم تحكيم لمباريات الدور ثمن النهائي في كأس العالم لكرة الصالات FIFA 2024™

سيكون ملعب هومو أرينا في طشقند مسرحاً للمباريات يومي الأربعاء والخميس

أوزبكستان تستضيف أول حدث FIFA في آسيا الوسطى

أعلنت لجنة الحكام التابعة لـFIFA عن حكام المباريات المختارين للدور نصف النهائي في كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™.

وسيتولى إدارة مباراة نصف النهائي يوم الأربعاء بين أوكرانيا والبرازيل بطلة العالم خمس مرات في ملعب هومو أرينا في طشقند كل من أنطوني رايلي (نيوزيلندا) وكريس سينكلير (نيوزيلندا) وعامر كمون (تونس) هم الحكام الثلاثة، وخالد حنيش (المغرب) الحكم الاحتياطي، وسيكون طارق الخطبي (مصر) مراقباً للوقت.

وتُقام مباراة نصف النهائي الثانية في نفس الملعب في العاصمة الأوزبكية يوم الخميس عندما تواصل فرنسا مغامرتها الأولى في كأس العالم لكرة الصالات FIFA ضد الأرجنتين الفائزة باللقب السابق. سيكون رايان شيفارد (أستراليا) وفهد الحوسني (الإمارات العربية المتحدة) وخورخي فلوريس (السلفادور) الحكام الثلاثة الأساسيين مع دييغو مولينا (كوستاريكا) الحكم الاحتياطي وأناتولي روباكوف (أوزبكستان) مراقبا للوقت.

The FIFA Referees Committee has announced the selected match officials for the semi-finals at the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024™.

Antony Riley (New Zealand), Chris Sinclair (New Zealand) and Aymer Kammoun (Tunisia) are the three referees, Khalid Hnich (Morocco) is the reserve official and Tarek El Khatby (Egypt) is the timekeeper appointed to officiate Wednesday’s semi-final between Ukraine and five-time champions Brazil in Tashkent’s Humo Arena.