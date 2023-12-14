الكشف عن المرشحين النهائيين لجوائز The Best FIFA Football Awards™ لعام 2023

المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى للسيدات

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى للرجال من FIFA

المرشحون لجائزة FIFA لأفضل مدرب للسيدات

المرشحون لجائزة FIFA لأفضل مدرب للرجال

المرشحات لجائزة FIFA لأفضل لاعبة

المرشحون لجائزة FIFA لأفضل لاعب

المرشحون النهائيون لجائزة بوشكاش FIFA

تم اختيار المتأهلين الثلاثة النهائيين لجوائز حارس المرمى والمدرب واللاعب من قبل لجنة تحكيم دولية تتألف من: مدربي المنتخبات الوطنية، وقادة المنتخبات الوطنية، وصحفيي كرة القدم، والمشجعين الذين صوتوا على موقع FIFA الرسمي. بالنسبة لجائزة بوشكاش FIFA، تم احتساب الاختيارات من مجموعتي التصويت - المشجعين وأعضاء اللجنة الخبراء - بنسبة 50 في المائة من إجمالي الأصوات، بغض النظر عن عدد الناخبين من كل مجموعة. ويشرف مراقبون مستقلون على إجراءات التصويت، كما أن عملية التصويت كاملة ;مفصلة في قواعد التخصيص. سيتم نشر النتائج بالكامل على موقع FIFA.com بعد حفل توزيع الجوائز في 15 يناير 2024. لمواكبة آخر الأخبار حول جوائز The Best FIFA Football Awards™ لعام 2023، يمكن للجماهير زيارة موقع FIFA.com. يمكن للمشجعين أيضًا الانضمام إلى المناقشة حول من يجب أن يفوز بالجوائز باستخدام الوسم #TheBest.