الكشف عن المرشحين النهائيين لجوائز The Best FIFA Football Awards™ لعام 2023

أعلن FIFA عن المرشحين النهائيين لنسخة 2023 من جوائز The Best FIFA Football Awards™
سيتم تتويج الفائزين يوم الاثنين 15 يناير 2024 في لندن، إنجلترا
وسيتم نشر النتائج كاملة على موقع FIFA.com عقب حفل توزيع الجوائز
سيتم الكشف عن الفائزين بكل جائزة على حدة في حفل يقام في لندن يوم الاثنين 15 يناير 2024. وسيكون حفل الشهر المقبل هو المرة الثالثة التي يقيم فيها FIFA جوائز The Best FIFA Football Awards™، بعدما احتضنت عاصمة الضباب الحدث عامي 2017 و2018.
المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى للسيدات
المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى للسيدات (حسب الترتيب الأبجدي):
ماكنزي أرنولد (أستراليا / وست هام يونايتد)
كاتالينا كول (اسبانيا / برشلونة)
ماري إيربس (إنجلترا / مانشستر يونايتد)
المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى للرجال من FIFA
المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى للرجال من FIFA هم (حسب الترتيب الأبجدي):
ياسين بونو (المغرب / إشبيلية / الهلال)
تيبو كورتوا (بلجيكا / نادي ريال مدريد)
إيدرسون (البرازيل / مانشستر سيتي)
المرشحون لجائزة FIFA لأفضل مدرب للسيدات
المرشحون لجائزة FIFA لأفضل مدرب للسيدات (حسب الترتيب الأبجدي)
جوناتان جيرالديز (إسبانيا / برشلونة)
إيما هايز (إنجلترا / تشيلسي)
سارينا ويغمان (هولندا / إنجلترا)
المرشحون لجائزة FIFA لأفضل مدرب للرجال
المرشحون لجائزة FIFA لأفضل مدرب للرجال (حسب الترتيب الأبجدي)
بيب غوارديولا (إسبانيا / مانشستر سيتي)
سيموني إنزاجي (إيطاليا / إنترناسيونالي ميلانو)
لوتشيانو سباليتي (إيطاليا / نابولي)
المرشحات لجائزة FIFA لأفضل لاعبة
المرشحات لجائزة FIFA لأفضل لاعبة (حسب الترتيب الأبجدي)
أيتانا بونماتي (إسبانيا / برشلونة)
ليندا كايسيدو (كولومبيا / ديبورتيفو كالي للسيدات / نادي ريال مدريد)
جينيفر هيرموسو (إسبانيا / نادي باتشوكا للسيدات)
المرشحون لجائزة FIFA لأفضل لاعب
المرشحون لجائزة FIFA لأفضل لاعب (حسب الترتيب الأبجدي)
إيرلينج هالاند (النرويج / مانشستر سيتي)
كيليان مبابي (فرنسا / باريس سان جيرمان)
ليونيل ميسي (الأرجنتين / باريس سان جيرمان / نادي إنترناسيونال دي فوتبول ميامي)
المرشحون النهائيون لجائزة بوشكاش FIFA
أعلن FIFA عن المرشحين الثلاثة النهائيين لجائزة FIFA Puskás. المرشحون (بالترتيب الأبجدي):
خوليو إنسيسو (باراجواي / برايتون وهوف ألبيون)
جيلهيرمي مادروجا (البرازيل / نادي بوتافوجو لكرة القدم)
نونو سانتوس (البرتغال / سبورتنج لشبونة)
تم اختيار المتأهلين الثلاثة النهائيين لجوائز حارس المرمى والمدرب واللاعب من قبل لجنة تحكيم دولية تتألف من: مدربي المنتخبات الوطنية، وقادة المنتخبات الوطنية، وصحفيي كرة القدم، والمشجعين الذين صوتوا على موقع FIFA الرسمي. بالنسبة لجائزة بوشكاش FIFA، تم احتساب الاختيارات من مجموعتي التصويت - المشجعين وأعضاء اللجنة الخبراء - بنسبة 50 في المائة من إجمالي الأصوات، بغض النظر عن عدد الناخبين من كل مجموعة. ويشرف مراقبون مستقلون على إجراءات التصويت، كما أن عملية التصويت كاملة ;مفصلة في قواعد التخصيص. سيتم نشر النتائج بالكامل على موقع FIFA.com بعد حفل توزيع الجوائز في 15 يناير 2024. لمواكبة آخر الأخبار حول جوائز The Best FIFA Football Awards™ لعام 2023، يمكن للجماهير زيارة موقع FIFA.com. يمكن للمشجعين أيضًا الانضمام إلى المناقشة حول من يجب أن يفوز بالجوائز باستخدام الوسم #TheBest.