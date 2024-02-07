الإعلان عن القوائم الرسمية للفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™

يتصدر النجوم البارزون أمثال كاتارينو، تشيكي، التوأم مارتينيز، مُسلم ميسيجار، أوزو موريرا وروريجو التشكيلات الرسمية لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™. وستنطلق البطولة يوم الخميس الموافق 15 فبراير. القوائم الرسمية لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™ سيغيب حارس مرمى البرازيل ماو عن نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ النسخة الأولى عام 2005. وقد شارك الحارس البالغ من العمر 45 عاماً في 52 مباراة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، وهذا رقم قياسي لم يسبق لأي لاعب تحقيقه في بطولات FIFA. كان ماو أساسياً في تشكيلة السيليساو وساعدهم على الفوز بلقب موندياليتو في أكتوبر الماضي، قبل أن يخسر مركزه لمصلحة تيليكو. كما كانت هناك خيبة أمل لبنيامين جونيور، نجل الأسطورة بنيامين، رغم أن استبعاده قد يبدو مستوعباً لأن ماركو أوكتافيو مدرب البرازيل ضم العديد من أفضل اللاعبين في هذه الرياضة، بما في ذلك كاتاريو، إيديسون هالك، فيليبي، موريسينيو ورودريجو. وستلعب البرتغال بدون روي كويمبرا، الذي تعرّض لإصابة في الركبة قبل أسبوعين. وتم أيضاً استبعاد إيلينتون أندرادي، الحائز على جائزة قفاز adidas الذهبي في باراغواي 2019. بعد أن واجه صعوبة في إثبات جاهزيته البدنية. ومع ذلك، يضم منتخب البرتغال لاعبين مميزين للغاية أمثال بي مارتينيز، روبن بريلانتي وجوردان سانتوس.بالنظر إلى منتخبين آخرين منافسان بقوة على اللقب، إيران واليابان، فهما في كامل قوتهما وجاهزيتهما. سيكون ميسيجار مفتاحاً لآمال الفريق الإيراني في البطولة. بينما يتكفّل أوزو وتاكويا أكاجوما في قيادة فريق الساموراي الأزرق لتحقيق إنجاز أفضل من المركز الثاني الذي نالوه في عام 2021. ومن اللاعبين الآخرين الذين يجب الانتباه إليهم الأرجنتيني لوكاس بونزيتي والإيطاليين لياندرو كاسبييري وماركو جيورداني، بالإضافة إلى الأمريكيان كريس توث ونيك بيريرا، وأخيراً السنغالي راؤول ميندي والإماراتي وليد محمد.