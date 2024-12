فاطماتا سيديبي: "التعليم والرياضة يلعبان دوراً رئيسياً في رفاهية الأطفال وبناء مجتمعات مستدامة"

ما الذي يمكن أن يقدمه برنامج Football for Schools للأطفال؟ إلى جانب الجوانب المادية التي يقدمها برنامج Football for Schools (التطبيق الرقمي، الكرات)، فإن للبرنامج أيضاً تأثيرات غير ملموسة على الأطفال يكون تأثيرها أكثر دقة. فالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 14 عاماً، المستهدفين ببرنامج Football for Schools ، هم مثل الطين أو الشجيرات، مرنة وقابلة للتحويل، تمتص بسرعة، بما يحمله ذلك من إيجابيات وسلبيات. الدروس التي تعلموها عندما يكونون صغاراً تشكلهم وتعلمهم حتى يكبروا بقيم احترام الذات ومحبة القريب وعشق كرة القدم والرياضة بشكل عام. من خلال الدورات التكوينية التي يقدمها المعلمون باستخدام تقنيات برنامج Football for Schools ، يتعلم الأطفال معرفة أنفسهم بشكل أفضل، ومعرفة العالم، وتعلم كيفية العيش في تفاعل جيد مع الآخرين، وتحمل مسؤولية صحتهم ورفاههم.