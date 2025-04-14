برنامج FIFA Football for Schools يحول الأحلام إلى حقيقة لمراهقة فيجي

شهدت حياة تلميذة فيجية تحولاً جذرياً يوم زيارة برنامج FIFA Football for Schools

في غضون 18 شهراً فقط، حسّنت آدي أولاميلا تعليمها، وأصبحت تحت رعاية اتحاد فيجي لكرة القدم

هدفها التالي هو التأهل لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA إن الهدف الشامل المعلن لبرنامج FIFA Football for Schools هو "برنامج يجمع بين كرة القدم والتعليم، ويلهم الأطفال على تعلم مهارات الحياة من خلال جلسات كرة قدم ممتعة". يُعدّ الربط الناجح بين التعليم ومهارات الحياة وكرة القدم هدفاً طموحاً، لكن المراهقة الفيجيّة آدي أولاميلا دليل حي على أن "Football for Schools" يمكن أن تُحدث فرقاً كبيراً في حياة الناس. يمكن تحديد اليوم الذي تغيّرت فيه حياة آدي بدقة في يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، عندما انطلق برنامج FIFA Football for Schools التابع للفيجي في مدرسة فارفو الابتدائية الإسلامية في با. برزت آدي على الفور، وحصلت على جائزة في ذلك اليوم، ليس فقط لمهارتها الكروية، ولكن أيضاً لإظهارها مهارات الحياة. في ذلك الوقت، كان والد آدي قد توفي لتوه، وكانت تقضي وقت فراغها في تسلق الأشجار وقطف جوز الهند لدعم ميزانية الأسرة، قبل أن تعود للمساعدة في الأعمال المنزلية. حتى كرة القدم في المدرسة كانت بعيدة عن أنظار الجميع، حيث كان يُسمح للأولاد فقط باللعب في فريق رسمي.

بعد 18شهرًا فقط، وبينما كانت لا تزال في الرابعة عشرة من عمرها، سافرت آدي إلى جميع أنحاء المنطقة بفضل كرة القدم، وتدربت مع أكاديمية اتحاد فيجي لكرة القدم، ومثلت منتخب الشباب الوطني في تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 عامًا FIFA، وهي الآن ترتدي قميص نادي إف سي با الفيجي الشهير، والذي سيشارك في دوري أبطال أوقيانوسيا للسيدات الشهر المقبل. ولكن ربما كان التغيير الجذري الأكبر في حياة آدي خارج الملعب. بفضل مهاراتها الكروية، تدرس آدي الآن في كلية كزافييه في با، إحدى أفضل المؤسسات التعليمية في فيجي.

تقول آدي إن تيمو يانكوفسكي، المدير الفني السابق لاتحاد فيجي لكرة القدم، وبرنامج FIFA Football for Schools، لعب دورًا محوريًا في مسار حياتها الجديد. "كنت أعاني في بيع جوز الهند، وكنت أتسلق الأشجار العالية لقطفه وبيعه. ساعدت عائلتي في ذلك، وساعدت والدتي. في اليوم الذي كنت أبيع فيه جوز الهند، جاء تيمو. رأى أنني أبيع جوز الهند فاشترى واحدًا. استخدمت المال لشراء حذاء كرة قدم." "قبل أن يأتي تيمو مع مدارس FIFA [F4S]، توفي والدي، وكان من الصعب جدًا عليّ التأقلم. ساعدني في تحقيق أحلامي والانضمام إلى منتخبي تحت 15 و16 عامًا." "من الصعب حقًا إيجاد الوقت لأن لديّ أعمال منزلية ودراسية لأقوم بها. لكنني دائمًا أجد الوقت للذهاب إلى التدريب، والعودة، وتناول العشاء والدراسة، والاستيقاظ مجددًا، والذهاب إلى المدرسة، والعودة إلى المنزل بعد الظهر والذهاب إلى التدريب مرة أخرى." "أشعر بإرهاق شديد" إنه أمرٌ صعبٌ حقًا، لكن عليّ أيضًا أن أسعى لتحقيق أحلامي وأن أصل إلى القمة. الآن سألتحق بأفضل مدرسة في فيجي. إنها رائعةٌ حقًا.

كما هو معتاد في المحيط الهادئ، العائلة هي كل شيء، وآدي ليست استثناءً عندما تتحدث بعاطفة عن والدتها وإخوتها. "والدتي تشجعني دائمًا. تشجعني دائمًا على التدرب يوميًا، وتضحي بكل شيء من أجلي ومن أجل إخوتي لأن والدي توفي وهي عاطلة عن العمل." "هي في المنزل فقط، لأنني أساعدها دائمًا في كل شيء، وأريد أن أحقق حلمي وأقدم لها كل ما لدي. إنها الشخص الأهم، وهي مهمة جدًا بالنسبة لي، وأنا أحبها كثيرًا. "من المهم أن ألعب لأنني أريد إعالة عائلتي - والدتي - وأنا في وضع يسمح لي بذلك."

تعتقد آدي أن برنامج F4S حسّن حياتها الاجتماعية والتعليمية. تقول: "التعرف على أشخاص آخرين والسفر تجربة رائعة حقًا. إنها تجربة جديدة لي وللآخرين أيضًا. إنها تجربة جديدة بالنسبة لي." "في المدارس الإسلامية، لا يُسمح للفتيات باللعب، لذلك لعبت مع الأولاد. ظنوا أنني ولد، لكنني كنت الفتاة الوحيدة." "إلى الفتيات المسلمات الأخريات، يجب عليكن السعي وراء أحلامكن. حتى لو لم يكن مسموحًا لهن بذلك، عليكن اللعب، ومواصلة المحاولة حتى تحققنها." "كرة القدم تجلب السعادة إلى حياتي، ومن الممتع حقًا اللعب مع الآخرين، والتعرف على أشخاص آخرين، وتجربة أماكن لم أزرها من قبل." "حلمي الآخر هو، إذا لم أستطع أن أصبح لاعبة كرة قدم، أن أصبح ممرضة، أو طبيبة، أو حتى مهندسة."