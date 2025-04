برنامج FIFA Football for Schools يحول الأحلام إلى حقيقة لمراهقة فيجي

هدفها التالي هو التأهل لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA إن الهدف الشامل المعلن لبرنامج FIFA Football for Schools هو "برنامج يجمع بين كرة القدم والتعليم، ويلهم الأطفال على تعلم مهارات الحياة من خلال جلسات كرة قدم ممتعة". يُعدّ الربط الناجح بين التعليم ومهارات الحياة وكرة القدم هدفاً طموحاً، لكن المراهقة الفيجيّة آدي أولاميلا دليل حي على أن "Football for Schools" يمكن أن تُحدث فرقاً كبيراً في حياة الناس. يمكن تحديد اليوم الذي تغيّرت فيه حياة آدي بدقة في يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، عندما انطلق برنامج FIFA Football for Schools التابع للفيجي في مدرسة فارفو الابتدائية الإسلامية في با. برزت آدي على الفور، وحصلت على جائزة في ذلك اليوم، ليس فقط لمهارتها الكروية، ولكن أيضاً لإظهارها مهارات الحياة. في ذلك الوقت، كان والد آدي قد توفي لتوه، وكانت تقضي وقت فراغها في تسلق الأشجار وقطف جوز الهند لدعم ميزانية الأسرة، قبل أن تعود للمساعدة في الأعمال المنزلية. حتى كرة القدم في المدرسة كانت بعيدة عن أنظار الجميع، حيث كان يُسمح للأولاد فقط باللعب في فريق رسمي.