في إطار جهود اختبار التقنيات الحالية والجديدة وتطويرها، ركزت الاختبارات على هدفين أكثر أهمية ألا وهما: تقنية تحكيم التسلل شبه الآلية وتحسين التواصل مع المشجعين. وقد أجريت مجموعة متنوعة من الاختبارات من بينها تقنية تحكيم التسلل شبه الآلية التي تستخدم نظام تصوير متخصص مثبت تحت سقف ملاعب البطولة ويتتبع ما يصل إلى 29 نقطة بيانات لكل لاعب والكرة. بالإضافة إلى ذلك، تم عن كثب النظر في الاختبارات التجريبية لتحسين العرض المرئي للتسلل من قبل مزودين مختلفين بالإضافة إلى اختبارات داخلية لتطبيق المشجعين بالاستادات (In Stadium Fan App) وتطبيق FIFA لأداء اللاعبين من (FIFA Player Performance App). الفعاليات المقبلة ستجرى فعالية الاختبار التالية في خارطة الطريق 2022/23 في كأس العالم للأندية FIFA الإمارات ٢٠٢١™ التي ستقام في الفترة من 3 إلى 12 فبراير/شباط.