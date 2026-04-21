حراك كبير بين منتخبات القمة في النسخة الجديدة من التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola

إنجلترا تتقدم مركزاً واحداً بعد فوزها الأخير على المتصدرة إسبانيا

هولندا تقتحم قائمة العشرة الأوائل على حساب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

خمسة منتخبات تحقق أفضل مركز في تاريخها، وساموا الأمريكية تواصل صعودها اللافت

مرت أربعة أشهر منذ إصدار النسخة السابقة من التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola، التي نُشرت في ديسمبر/كانون الأول 2025، وهي فترة تميزت بإقامة مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ في جميع الاتحادات القارية باستثناء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ومع ذلك، فإن المباريات الـ276 التي أُقيمت خلال هذه الفترة أبقت إسبانيا في صدارة التصنيف (المرتبة الأولى، دون تغيير)، بعدما استعادت المركز الأول في أغسطس/آب 2025 ولم تفرّط فيه منذ ذلك الحين، رغم خسارتها أمام إنجلترا (الثالثة، +1)، التي تقدمت مركزاً واحداً وتجاوزت ألمانيا (الرابعة، -1) في المواجهة الأخيرة بين المنتخبين على طريق الوصول إلى الموعد المرتقب في البرازيل.

في المقابل، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني (دون تغيير)، الذين حققوا الفوز مرتين وتذوقوا مرارة الهزيمة مرة واحدة في سلسلة المباريات الودية المكونة من ثلاث مباريات هذا الشهر ضد اليابان (الخامسة، +3)، التي سجلت أكبر قفزة بين المنتخبات العشرة الأولى بفضل فوزها في مبارياتها الست ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، بما في ذلك انتصار خارج الديار على أستراليا، قبل أن تخرج لاحقاً بانتصار في واحدة من ثلاث مباريات ودية خاضتها خارج أرضها أمام الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مراكز أدنى، يبرز تراجع السويد (الثامنة، -3)، التي هبطت من المركز الخامس بعد تعادل وخسارة في مبارياتها الأخيرة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، بينما خرجت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الحادية عشرة، -2) من قائمة العشرة الأوائل، وهو ما استفادت منه هولندا (العاشرة، +1) لتعود إلى هذه المنطقة للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2025، بفضل فوزها على فرنسا وتعادلها خارج أرضها، ما وضعها مباشرة خلف كندا (التاسعة، +1).

وتتميز نسخة أبريل/نيسان 2026 بكثرة التغييرات في ترتيب عدد كبير من المنتخبات، التي نجحت خمسة منها في تحقيق أفضل ترتيب في تاريخها، وهي تركيا (51، +7)، والسلفادور (78، +8)، وكوسوفو (81، +11)، ونيبال (87، +2)، والمملكة العربية السعودية (160، +1).

كما تستحق ساموا الأمريكية (120، +17) تنويهاً خاصاً، إذ حققت تقدمًا ملحوظًا بعد صعودها 16 مركزًا بين تصنيفي أغسطس وديسمبر الماضيين. وخلال التحديثين الأخيرين، ارتقى سكان الجزيرة 33 مركزًا بعد أن جمعوا أكثر من 120 نقطة.

المنتخب المتصدر إسبانيا (دون تغيير) المنتخب الذي دخل قائمة العشرة الأوائل هولندا المنتخب الذي خرج من قائمة العشرة الأوائل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عدد المباريات الملعوبة 276 المنتخبان اللذان خاضا أكبر عدد من المباريات اليابان والفلبين (9) أكبر مكسب من حيث النقاط كوسوفو (58.33 نقطة) أكبر ارتقاء من حيث المراكز ساموا الأمريكية (17 مركزاً) أكبر تراجع من حيث النقاط جزر سليمان (62.61 نقطة) أكبر تراجع من حيث المراكز سورينام (14 مركزاً) عدد المنتخبات الجديدة التي دخلت التصنيف 0 المنتخب الذي غادر التصنيف جزر فيرجن البريطانية (مقارنة بتصنيف ديسمبر/كانون الأول 2025)

ومن جهة أخرى، وللمرة الأولى منذ أغسطس/آب 2023، ودَّع التصنيفَ العالمي أحد الاتحادات الأعضاء في FIFA، ويتعلق الأمر بجزر فيرجن البريطانية، وذلك بسبب عدم إشراك منتخبها النسائي في أي مباراة خلال الأعوام الأربعة الماضية، لينخفض بذلك عدد المنتخبات المصنفة من 198 إلى 197.