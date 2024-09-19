بروناي وساموا تحققان قفزة نوعية وسان مارينو تحلق عالياً

أقيمت 184 مباراة دولية في سبتمبر/أيلول

الأرجنتين تحافظ على موقعها في الصدارة رغم التعثر

منتخبات بروني دار السلام وبوليفيا وسان مارينو وساموا تحرز تقدماً ملحوظاً في التصنيف

أقيم ما مجموعه 184 مباراة دولية في كل الاتحادات القارية الستة خلال شهر سبتمبر/أيلول 2024، حيث شهد البرنامج مباريات في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™ بكل من آسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية، بينما شهدت بقية مناطق العالم إجراء منافسات قارية ومباريات ودية. وقد كان لنتائج مواجهات هذا الشهر أثر كبير على جدول التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola للرجال. حيث أصبح الصراع محتدماً على الصدارة. فبعد هزيمة الأرجنتين (1) أمام كولومبيا (2-1) وخسارة فرنسا (2) على يد إيطاليا (1-3)، أصبح بطل العالم ووصيفه مهدَّدَين بالصعود الصاروخي الذي يحققه منتخبا إسبانيا (3) وإنجلترا (4)، فضلاً عن نظيريهما البرازيلي (5) والبلجيكي (6)، اللذين يواصلان الضغط من الخلف. من جهتها، تكمل هولندا (7) والبرتغال (8) وكولومبيا (9) وإيطاليا (10) قائمة العشرة الأوائل التي تراوح فيها المنتخبات أماكنها،

إذ لا توجد هناك تغييرات تُذكر إلا بعد المرتبة 15، حيث تمكنت اليابان (16، +2) وإيران (19، +1) والدنمارك (20، +1) من الارتقاء في جدول الترتيب. أما على مستوى قائمة الخمسين الأوائل، فقد حققت كل من مصر (31، +5) وساحل العاج (33، +5) وتونس (36، +5) والجزائر (41، +5) واليونان (48، +6) تقدماً مثيراً للاهتمام. من جهتها، حققت بوليفيا (83، +6) أكبر ارتقاء من حيث النقاط (+35.20 نقطة)، وبدورها سجلت كينيا (102، +6) وسانت لوسيا (164، +6) قفزة نوعية في التصنيف العالمي، بينما حققت بروناي دار السلام (183، + 7) وساموا (185، + 7) أكبر ارتقاء من حيث المراكز على خلفية انتصاراتهما المتتالية.

الصدارة الأرجنتين (دون تغيير) الدخول إلى قائمة المراكز العشرة الأوائل لا يوجد الخروج من قائمة المراكز العشرة الأوائل لا يوجد مجموع المباريات التي لعبت 184 الأكثر خوضاً للمباريات 178 منتخباً (مباراتان لكل منتخب) أكبر تقدم من حيث النقاط بوليفيا (+35.20 نقطة) أكبر تقدم من حيث المراكز بروناي دار السلام، ساموا (+7 مراكز) أكبر تراجع من حيث النقاط أستراليا (-26.99 نقطة) أكبر تراجع من حيث المراكز قطر (-10 مراكز) منتخبات جديدة دخلت التصنيف لا يوجد منتخبات غادرت التصنيف لا يوجد منتخبات غير نشطة لم تعد مصنفة إريتريا

وفي أسفل الترتيب، تمكنت سان مارينو (210) من وضع حد لسجلها الخالي من أي انتصار منذ أبريل/نيسان 2004، حيث تذوقت طعم الفوز أخيراً بعد صيام دام 140 مباراة على التوالي. فبعد عشرين عاماً من الانتظار، نجح أصحاب الزي الأزرق والأبيض في التفوق على ليختنشتاين (1-0)، وهو نفس الخصم الذي كانوا قد حصدوا على حسابه فوزهم السابق، وبنفس النتيجة كذلك. انقر هنا لعرض الترتيب الكامل.