FIFA يحتفظ بمكانه ضمن أفضل المؤسسات الرياضية الدولية تصنيفاً في معايير الحوكمة

كان FIFA واحداً من سبع مؤسسات رياضية دولية فقط مصنّفة ضمن الفئة الأعلى

أجرت التقييم رابطة الاتحادات الرياضية الدولية للألعاب الأولمبية الصيفية

شمل التقييم مجالات الشفافية، والنزاهة، والديمقراطية، والتنمية والاستدامة، وآليات المراقبة

احتفظ FIFA بمكانه ضمن أفضل المؤسسات الرياضية الدولية تصنيفاً في معايير الحوكمة التي يطبّقها، وذلك بناء على مراجعة أجرتها رابطة الاتحادات الرياضية الدولية للألعاب الأوليمبية الصيفية.

وبحسب الإصدار الخامس من المراجعة التي تقوم بها الرابطة، كان FIFA واحداً من سبع مؤسسات رياضية دولية فقط تحصد أكثر من 210 نقطة في عملية التقييم، وصُنِّف بالتالي ضمن الفئة الأعلى (A1)، لتكون هذه المرة الثالثة التي يحتلّ فيها هذا التصنيف المتقدم بعد إصداري 2018 و2022.

قام بالمراجعة فريق العمل المعني بالنزاهة لدى رابطة الاتحادات الرياضية الدولية للألعاب الأوليمبية الصيفية، والذي يتمثّل هدفه بالإعلاء من شأن ثقافة الحوكمة الجيدة والحرص على تطبيقها في مختلف المؤسسات الرياضية الدولية المنضوية تحته، وتقديم المساعدة لتحقيق تقدم مستمر. يُذكر أن عملية التقييم شملت عدة مؤشرات في خمسة مجالات من الحوكمة وهي: الشفافية، والنزاهة، والديمقراطية، والتنمية والاستدامة، وآليات المراقبة.