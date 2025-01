Le parcours d’examen

Pour obtenir une licence d'agent, vous devez faire une candidature sure la Plateforme des agents .

Certains critères d’éligibilité doivent être respectés. Consultez le Règlement des agents pour plus de détails.

Il dure 60 minutes et comprend 20 questions à choix multiples conçues pour tester les connaissances du candidat sur la règlementation de la FIFA et le système des transferts. Pour réussir l’examen, le candidat doit obtenir au moins 75% de bonnes réponses. Chaque candidat doit apporter son ordinateur portable et disposer de sa propre connexion Internet afin de pouvoir passer l’examen.