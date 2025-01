Exemple : Un agent a conclu un accord de représentation avec un club le 1er juillet 2022. L’accord est conforme aux règlements concernant les agents et à toutes les lois applicables. Il prévoit que l’agent fournira des services de représentation au club pour toute vente future des droits d’enregistrement de ses joueurs pendant une période de 5 ans. Au titre de ces services, l’agent a droit à une commission de 20% de toute indemnité de transfert. Cet accord de représentation reste en vigueur jusqu’à sa date d’échéance initiale et son contenu n’enfreint pas les dispositions du Règlement sur les agents de la FIFA. Les règlements concernant les agents et le droit relatif au contrat s’appliquent. De plus, la chambre des agents n’est pas compétente pour traiter les plaintes potentielles liées à cet accord de représentation.

Le principe suivant s’applique aux accords de représentation conclus entre le 16 décembre 2022 et le 30 septembre 2023 : Le Règlement sur les agents de la FIFA ne s’applique pas à ces accords conclus avant le 30 septembre 2023 (inclus). Si une transaction (par exemple, l’enregistrement d’un joueur ou la renégociation d’un contrat de travail) liée à cet accord de représentation a lieu avant le 30 septembre 2023 (inclus), aucune limite imposée par le Règlement sur les agents de la FIFA (par exemple, sur une commission convenue) ne s’y appliquera et la chambre des agents de la FIFA ne sera pas compétente en la matière.

Exemple : Un agent a conclu un accord de représentation avec un club le 3 janvier 2023. L’accord est conforme aux règlements concernant les agents et à toutes les lois applicables. Ledit accord stipule que l’agent fournira ses services de représentation au club l’engageant dans le but de négocier un contrat de travail avec un joueur désigné. La transaction est conclue le 20 janvier 2023. Au titre des services de représentation, l’accord prévoit pour l’agent une commission correspondant à 20% de la rémunération du joueur. Cet accord de représentation reste en vigueur et son contenu n’enfreint pas les dispositions du Règlement sur les agents de la FIFA. Les règlements concernant les agents et le droit relatif au contrat s’appliquent. De plus, la chambre des agents n’est pas compétente pour traiter les plaintes potentielles liées à cet accord de représentation.