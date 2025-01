La Coupe du Monde 2022 a été la plus médiatisée de l’histoire grâce aux milliers de journalistes et professionnels des médias mobilisés pour l’occasion. Tous les stades étant situés à Doha et dans ses alentours – une caractéristique unique de cette édition – les représentants des médias accrédités ont pu bénéficier de services et d’infrastructures centralisés et hautement perfectionnés.