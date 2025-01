Le programme d’hospitalité officiel de la Coupe du Monde comprenait des billets de match garantis et de nombreux autres avantages en fonction de l’option choisie. Ce programme a accueilli des supporters issus de 140 pays. Leur passion et leur enthousiasme ont contribué à faire de cette Coupe du Monde au Qatar un événement inoubliable.

Billetterie

Plus de deux millions de billets ont été vendus pour la compétition la plus attendue du monde du ballon rond. Les billets de matches individuels, notamment ceux pour le match d’ouverture et la finale, ont été les plus recherchés, mais les supporters ont également été nombreux à demander des séries de billets spécifiques à une équipe ou pour quatre stades. Les phases de vente avec procédure de sélection aléatoire et les phases d’attribution des billets selon le principe du « premier arrivé, premier servi » ont également offert aux supporters de nouvelles chances d’obtenir un précieux sésame.