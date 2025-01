Dans les stades, les fan zones, les fan festivals et structures d’hébergement, les supporters étrangers et locaux ont bénéficié de nombreuses installations, notamment des cliniques.

Grâce aux infrastructures de transport du Qatar, les résidents et les supporters ont bénéficié de déplacements rapides et efficaces. Ils se sont rendus aux stades en bus, en métro, en tramway et en taxis. Pour une meilleure expérience supportariale, cinq des huit stades de la Coupe du Monde étaient directement desservis par le métro, les autres par des navettes depuis le métro.