La Division du football féminin supervise les investissements de la FIFA dans des financements dédiés, des ressources humaines et des programmes de développement innovants et sur mesure. Ces éléments constituent tous des éléments essentiels de la Stratégie de la FIFA pour le football féminin, qui trace la voie à suivre pour que la FIFA prenne des mesures concrètes pour offrir davantage d'autonomie aux filles et aux femmes, faire du football un sport pour tous et lutter contre la discrimination fondée sur le sexe.