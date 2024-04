Pour Gianni Infantino, la FIFA et les associations membres doivent unir leurs forces pour lutter contre la manipulation de matches

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a profité du premier Sommet de la FIFA sur l’intégrité pour rappeler la menace permanente que représente la manipulation de matches et que seul un effort collectif de l’instance dirigeante du football mondial et ses associations membres permettra de faire face à ce fléau.

Organisé sur deux jours à Singapour en collaboration avec la Confédération Asiatique de Football (AFC) et la Fédération Singapourienne de Football (FAS), le sommet réunit les responsables intégrité des 211 associations membres de la FIFA et des six confédérations.