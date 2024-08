Le Liechtenstein marque des points avec le football féminin

Le Liechtenstein fait son entrée dans le classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola pour la première fois

Le programme de développement féminin de la FIFA fait ses preuves dans le pays

L'objectif à long terme est de participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde féminine de la FIFA™

"Toutes choses naissent d’humbles débuts". Cette citation attribuée à Marcus Tullius Ciceron, philosophe, homme d’État et poète romain, résume parfaitement les progrès réalisés par le football féminin au Liechtenstein.

Ce n’est qu’au début de l’année 2020 que la Fédération liechtensteinoise de football (LFV) a annoncé la création d’une équipe nationale féminine. Après des mois de préparation intensive, l’équipe a finalement fait ses débuts en avril 2021.

Quatre ans et demi après cette annonce, les efforts de la LFV portent leurs fruits. Les Blue-Reds ont désormais disputé cinq matchs contre des équipes figurant au Classement Mondial féminin FIFA/Coca-Cola, ce qui a permis au Liechtenstein d’entrer dans le classement – ​​en occupant la 187e place lors de la dernière édition – et de prendre place ainsi sur la carte du football féminin mondial. Il s’agit d’une nouvelle étape importante dans le développement du football féminin dans la principauté. "Le fait d’apparaître pour la première fois au classement mondial de la FIFA est un moment historique pour nous et une marque de fierté.Cela prouve que tout le travail acharné des joueuses, du staff technique, de l’association et de toutes les autres personnes impliquées porte ses fruits", a déclaré Adrienne Krysl, la sélectionneuse de l’équipe nationale féminine, à Inside FIFA.

"Ce sera non seulement un coup de pouce pour l’équipe, mais cela enverra également le message que le Liechtenstein a sa place sur la scène du football féminin. Cela nous donnera de la visibilité et permettra aux joueuses de se sentir partie prenante de quelque chose de plus grand. Cela nous obligera également à continuer de nous améliorer et à être à la hauteur de notre place au classement."

Le mois dernier, les joueuses de Krysl ont affronté la Namibie lors d’un double match à domicile. Même si les résultats n’ont pas été tout à fait en faveur du Liechtenstein, avec un match nul 1-1 suivi d’une défaite 2-0 lors du deuxième match, attirer des adversaires non européens dans la principauté a été en soi un véritable coup de maître pour la LFV. Ces deux rencontres ont également été un accomplissement pour les Brave Gladiators, qui ont affronté pour la première fois une nation non africaine.

La FIFA, et en particulier sa division de football féminin, a également contribué à la mise en place et au développement de la stratégie "Frauen am Ball 2026" (Femmes sur le ballon 2026) de la LFV. Rassemblant tous les aspects clés liés au football féminin, cette stratégie pionnière fournit une feuille de route à la LFV et aux clubs pour s’associer et renforcer leur engagement envers la croissance du football féminin et se concentrer sur celle-ci. Une autre étape clé a été la décision de nommer une personne à temps plein pour diriger l’équipe nationale féminine et occuper le poste de responsable du football féminin à la LFV. L’ancienne défenseure internationale suisse et coach du FC Winterthur Frauen, Krysl, a pris le relais il y a un peu plus d’un an.

"Dans les mois et les années à venir, nous allons nous concentrer sur tous ces développements positifs", a déclaré la joueuse de 36 ans. "Notre objectif actuel est de participer à la Ligue des Nations dès l’année prochaine et aux éliminatoires de la Coupe du monde féminine en 2026. Nous voulons nous mesurer à d’autres équipes nationales et acquérir une expérience inestimable afin de continuer à progresser."

L'objectif de cette vision stratégique 2026 – qui s’articule autour de quatre piliers : le développement des clubs, la participation, le football de compétition et la sensibilisation – est de faire progresser le football féminin d’élite et de base dans le pays.