Du changement sur le podium, mais pas au sommet

La Suède (5e) et le Canada (6e) conservent leur rang au pied du podium, tandis que le Brési l (7e, +1) et le Japon (8e, -1) échangent de place. La RDP Corée (9e) devance les Pays-Bas (10e, +1), qui réintègrent un Top 10 que la France (11e, -1) quitte pour la première fois de son histoire.

Les mouvements se multiplient également plus loin dans le Top 50. Les percées les plus nettes sont réalisées par la Pologne (28e, +4), auteure de la meilleure progression en termes de points, et par le Bélarus (50e, +5). L’Indonésie (97e, +7) et l’Estonie (99e, +8) font encore mieux et viennent s’installer dans le Top 100.