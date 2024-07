Le Président de la FIFA remercie les associations et confédérations de football pour leur accord unanime

Les deux tournois seront une "célébration du football et de l’unité"

La cérémonie de remise des dossiers de candidature a marqué une étape importante dans le processus de candidature

Lors d’un événement exceptionnel qui s’est tenu à Paris, en France, Gianni Infantino, Président de la FIFA, a remercié les confédérations et associations de football d’être parvenues à un "accord historique" lors de la remise des dossiers de candidature des sept associations membres de la FIFA candidates à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™ en 2030 et 2034. M. Infantino a ajouté que les deux tournois constitueraient la "célébration du football et de l’unité".

Après consultation de toutes les confédérations, le Conseil de la FIFA a décidé à l’unanimité en octobre 2023 que l’unique candidat à la Coupe du Monde de la FIFA 2030™ serait la candidature combinée des associations membres du Maroc, du Portugal et de l’Espagne. Et pour célébrer le centenaire du tournoi, un match sera disputé dans chacune des trois nations que sont l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay.

En outre, le Conseil de la FIFA a décidé que l’édition 2034 serait organisée soit par la Confédération asiatique de football, soit par la Confédération du football d’Océanie Par la suite, la seule candidature présentée a été celle de la Fédération d’Arabie saoudite de football (SAFF).

Lors de la remise des dossiers de candidature, le Président de la FIFA a exprimé sa gratitude à toutes les personnes impliquées pour avoir évité un processus de candidature "houleux".

Gianni Infantino salue un "accord historique" dans le processus de candidature de la Coupe du Monde de la FIFA™ pour 2030 et 2034. 02:23

"Je voudrais tout d’abord remercier les présidents des six confédérations de la FIFA avec qui j’ai pu échangé, ainsi que tous les pays candidats ici présents, autour d’un accord historique", a déclaré le Président de la FIFA. "Nous avons coutume de dire que le football est rassembleur. La FIFA est, comme vous le savez, une association qui regroupe 211 associations membres, 211 pays, soit davantage que les Nations Unies, et nous essayons de les rassembler et de les unir", a-t-il déclaré à la tribune, où il était présent avec le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA. "Mais nous savons que lorsqu’il y a un enjeu, comme cet incroyable trophée, il n’y a plus d’unité, de fraternité ou d’amitié, tout le monde va se battre sur le terrain pour gagner le trophée, pour gagner la Coupe du Monde (de la FIFA). Et lorsqu’il s’agit de gagner le droit d’accueillir la Coupe du Monde (de la FIFA), les discussions sont également très animées. Cette fois-ci, nous avons réussi à réunir sept associations membres. Je vous remercie donc tous les sept, venus de quatre continents, pour ce qui sera une grande fête du football et de l’unité." M. Infantino a poursuivi : "Tous les membres du Conseil de la FIFA ont compris et, surtout, accepté que la Coupe du Monde appartient au monde entier. C’est pourquoi il est important d’aller aux quatre coins du globe afin de rassembler les gens de tous horizons."

Remise des dossiers de candidature pour les éditions 2030 et 2034 de la Coupe du Monde de la FIFA™ | Discours du Président de la FIFA 09:52

Fernando Gomes, président de la Fédération portugaise de football, a déclaré que la durabilité, l’investissement et l’inclusion sociale étaient des facteurs essentiels de la candidature pour 2030, aux côtés du Maroc et de l’Espagne. "Ces trois nations ont des langues, des cultures, des idées et des modes de vies différents. Mais nous partageons la même passion du football, et à cet égard, l’élément principal de notre candidature est cette passion pour notre sport", a-t-il déclaré. "Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire de cette Coupe du Monde (de la FIFA) une référence, non seulement en célébrant le 100e anniversaire de la première édition du tournoi, mais aussi en regardant vers l’avenir".

L’Uruguay a accueilli la première Coupe du monde de la FIFA en 1930, à laquelle 13 équipes ont participé. Ignacio Alonso, président de la Fédération uruguayenne de football, a déclaré que la candidature de 2030 pour les trois matches en Amérique du Sud "combine la célébration des 100 ans de la première Coupe du monde (de la FIFA) en innovant, en traversant six pays sur trois continents. Ce sera une fête, trois continents, six pays et un message mondial d’unité".

Dans la perspective de 2034, le président de la SAFF, Yasser Al Misehal, a déclaré que l’organisation du tournoi serait un rêve pour son pays. "Nous sommes un pays passionné qui aime le football et c'est une excellente occasion de montrer à tous les fans de football du monde entier à quel point nous aimons ce sport", a-t-il déclaré. "Nous avons été champions de la Coupe d’Asie des nations il y a 40 ans. Nous avons accueilli des tournois de la FIFA (Coupe des Confédérations de la FIFA et Coupe du Monde des Clubs de la FIFA) et une Coupe du Monde des moins de 20 ans (Championnat du Monde des moins de 20 ans de la FIFA) en 1989, nous connaissons donc très bien ce sport. Aujourd’hui, c’est une excellente occasion pour nous de montrer au monde le développement de l’Arabie saoudite et les succès, les réalisations, dont nous jouissons en tant que peuple saoudien."