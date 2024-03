Le calendrier des matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™ sera spécifiquement adapté afin de permettre aux équipes participant aux matches commémoratifs de bénéficier de jours supplémentaires pour voyager, récupérer, s’acclimater et préparer leurs matches suivants. Le calendrier envisagé prévoirait environ 11-12 jours pour que les six équipes jouant en Amérique du Sud puissent voyager et récupérer, et environ 5-6 jours pour les six autres équipes de ces groupes et toutes les autres équipes participantes. Les trois matches disputés en Amérique du Sud auront lieu plusieurs jours avant les matches marquant l’ouverture officielle de la Coupe du Monde de la FIFA, qui seront joués au Maroc, au Portugal et en Espagne. La synthèse ci-dessous donne un exemple des dates envisageables pour un tel calendrier :