Processus de candidature 2034

Conformément au principe de rotation entre les confédérations, les procédures de candidature pour les éditions 2030 et 2034 vont se dérouler en parallèle afin de garantir des conditions optimales pour la Coupe du Monde. Les associations membres de la FIFA affiliées à l’AFC et l’OFC sont éligibles à l’organisation de la compétition. En effet, la Coupe du Monde 2026 aura lieu au Canada, aux États-Unis et au Mexique, la célébration du centenaire en Argentine, au Paraguay et en Uruguay (sous réserve de validation par le Congrès de la FIFA) et la Coupe du Monde 2030 en Espagne, au Maroc et au Portugal (sous réserve de validation par le Congrès de la FIFA). Avec l’invitation lancée aux associations membres de l’AFC et de l’OFC, toutes les régions du monde auront donc la possibilité d’accueillir une Coupe du Monde en l’espace de 8 ans.