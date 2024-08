Les associations membres candidates ont remis leurs dossiers pour les éditions 2030 et 2034 de la Coupe du Monde de la FIFA™

Le Président et le Secrétaire Général de la FIFA ont reçu la documentation pertinente

Les dossiers de candidature seront publiés à l’expiration du délai officiel, le 31 juillet 2024

La FIFA effectuera une analyse exhaustive et publiera son rapport d’évaluation au dernier trimestre 2024

Gianni Infantino et Mattias Grafström, Président et Secrétaire Général de la FIFA, se sont vu remettre à Paris les dossiers de candidature des associations membres de la FIFA concernées par l’organisation des éditions 2030 et 2034 de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Dans le cadre des procédures de candidature correspondantes, M. Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale Marocaine de Football, M. Fernando Gomes, président de la Fédération Portugaise de Football, et M. Álvaro de Miguel Casanueva, secrétaire général de la Fédération Espagnole de Football, ont ainsi présenté leur dossier et la documentation complémentaire en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™.

Accompagnés de M. Alejandro Domínguez, président de la CONMEBOL, MM.Claudio Tapia, Robert Harrison et Ignacio Alonso, respectivement présidents de la Fédération Argentine, de la Fédération Paraguayenne et de la Fédération Uruguayenne de Football, ont quant à eux fourni les documents afférents à la célébration du centenaire de la compétition phare du football mondial, qui sera intégrée à l’édition 2030 et promet d’ores et déjà d’être inoubliable.

Enfin, le dossier de candidature pour la Coupe du Monde de la FIFA 2034™ a été remis par le prince Abdelaziz ben Turki al-Fayçal, ministre saoudien des Sports, par M. Yasser Al Misehal, président de la Fédération Saoudienne de Football (SAFF), et par M. Hammad Albalawi, chef du comité de candidature de la SAFF.

"La remise des dossiers de candidature constitue une étape importante des procédures de candidature à l’organisation des éditions 2030 et 2034 de la Coupe du Monde, que nous voulons des célébrations emblématiques du football et de l’humanité", explique le Président Infantino.

"Les sept pays candidats, issus de quatre confédérations, ont déjà beaucoup donné au football. Ils sont passionnés de ballon rond, disposent de compétences affirmées en matière d’organisation et partagent la même vision de notre sport ainsi que de ses valeurs. Ces procédures de candidature sont également la preuve que le football unit le monde."

Les dossiers de candidature et leur documentation complémentaire seront publiés sur FIFA.com à l’expiration du délai officiel de remise, le 31 juillet 2024. La FIFA va maintenant procéder à une analyse approfondie des dossiers reçus et publiera son rapport d’évaluation au dernier trimestre 2024. Si les candidats satisfont aux exigences d’organisation, un Congrès extraordinaire de la FIFA se prononcera sur la désignation des pays hôtes des éditions 2030 et 2034 de la Coupe du Monde plus tard dans l’année.