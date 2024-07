Gianni Infantino a rencontré le Président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, à Paris

Next

"Ce fut un grand honneur pour moi de rencontrer à Paris Son Excellence le Président Faustin-Archange Touadéra de la République centrafricaine", a déclaré le Président de la FIFA. "J’ai visité le beau pays du Président Touadéra et j’ai pu me rendre compte de l’immense passion du peuple centrafricain pour le football. C’est une nation très attachée au football, qui se met à l’arrêt lorsque l’équipe nationale joue."

"La République centrafricaine travaille dur afin de développer le football et de le rendre plus accessible. J’ai pu le constater en visitant un projet soutenu par le FIFA Forward et le Président Touadéra m’a fait part des progrès réalisés."