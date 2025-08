Le Président de la République centrafricaine inaugure le centre technique national

Le football centrafricain a fait un grand pas en avant. En plus de l'inauguration du centre technique national rénové, qui fournira des installations modernes aux stars de demain, la construction d'un second complexe exclusivement destiné au football féminin a été entamée. Deux projet soutenus par le programme Forward de la FIFA.

Faustin-Archange Touadéra, Président de la République centrafricaine, a posé la première pierre du centre technique national féminin à Liton, dans la banlieue de la capitale Bangui, avant d'inaugurer le centre nouvellement achevé à Bangui même. Ces deux centres sont les fruits d'efforts déployés par le pays pour favoriser le développement des jeunes joueurs dans le but ultime de renforcer les équipes nationales du pays et de créer un environnement propice à l'épanouissement social et professionnel des joueurs.

"La République centrafricaine a un énorme potentiel footballistique et je suis sûr que ces nouveaux centres profiteront aux talents locaux et aideront les équipes nationales à se qualifier pour les grands tournois à l'avenir. Il est également important que nous fassions participer davantage les jeunes et que nous leur offrions des espaces sûrs pour jouer. Le football, c'est la joie, le bonheur et les sourires, mais c'est aussi un moyen pour les jeunes d'acquérir de nouvelles compétences qui les préparent pour l'avenir."