Place au tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Colombie 2024™

La compétition se disputera du 31 août au 22 septembre dans trois villes : Bogotá, Cali et Medellín

Le tirage au sort aura lieu mercredi 5 juin à Bogotá à 10h00 (heure locale) et sera retransmis en direct sur FIFA+

Le tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Colombie 2024™ aura lieu à Bogotá le mercredi 5 juin et sera retransmis en direct sur FIFA+. L’événement se tiendra au Hall 74 du Centro de Eventos et débutera à 10h00 (heure locale). Il permettra d’établir la composition des différents groupes – et donc les possibilités de confrontations lors de la phase à élimination directe – de la 11e édition de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ qui, pour la première fois, mettra aux prises 24 équipes contre 16 jusqu’alors.