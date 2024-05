KINTI™ est la mascotte officielle de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Colombie 2024™

La Colombie abrite une remarquable diversité ornithologique, avec plus de 1 900 espèces d’oiseaux, dont 150 espèces de colibris. En plus de leur beauté, les colibris jouent un rôle essentiel pour la préservation de l’écosystème du pays.

Plusieurs footballeuses et footballeurs natifs Medellín ont assisté à cet événement, notamment la capitaine de l’équipe nationale féminine Daniela Montoya, qui a participé à la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Allemagne 2010™, et l'emblématique gardien René Higuita, célèbre pour avoir popularisé le "coup du scorpion".

"Nous sommes tous très fiers que KINTI, un colibri aux couleurs éclatantes et à l’énergie débordante, soit la mascotte de cette Coupe du Monde Féminine U-20", a déclaré Daniela Montoya, qui a également porté le maillot des Cafeteras lors des éditions 2011, 2015 et 2023 de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

"La Coupe du Monde Féminine U-20 est une étape importante pour les jeunes joueuses car elle peut les aider à franchir un cap dans leur carrière, comme ce fut mon cas. Passionnée de football et irrésistible ambassadrice de son pays, KINTI donnera le sourire aux supporters et supportrices qui feront le déplacement en Colombie, et encouragera les jeunes protagonistes à donner le meilleur d’elles-mêmes dans leur transition vers le football international senior."

M. Jesurún a déclaré : "Nous sommes certains que KINTI va devenir la coqueluche des footballeuses de la Colombie et des 23 autres équipes nationales. Elle est aussi amicale et chaleureuse que notre pays, où les joueuses se sentiront comme à la maison. Tous les membres de la Fédération Colombienne de Football sont extrêmement fiers d’organiser la Coupe du Monde Féminine U-20. En plus d’être la vitrine du talent et de la passion des jeunes joueuses, cette compétition réaffirmera notre engagement en faveur du développement du football féminin, en Colombie et dans le monde entier".