Trois villes colombiennes se préparent pour la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2024™

Les équipes qualifiées joueront dans quatre stades - le stade Metropolitano de Techo et le stade Nemesio Camacho El Campín, tous deux à Bogotá, le stade Atanasio Girardot de Medellín, et le stade Pascual Guerrero de Cali - dans les trois villes hôtes alors que la Colombie accueille un tournoi de la FIFA pour la troisième fois. C'est seulement la deuxième fois qu'un pays de la CONMEBOL accueille cette compétition, après le Chili en 2008.

L'équipe sénior de la Colombie a atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ et a participé à trois des quatre dernières éditions du tournoi. Le pays a également brillé en U-20 en terminant deuxième au Championnat sud-américain féminin et en atteignant les quarts de finale de la dernière Coupe du Monde Céminine U-20 de la FIFA™. L'équipe U-17 a quant à elle été finaliste lors de l'épreuve mondiale de sa catégorie, qui s'est jouée en Inde cette même année.

Ces succès stimulé le gout des téléspectateurs colombiens pour le football féminin. Le premier match de la Colombie à la Coupe du monde féminine 2023™ de la FIFA a été regardé par plus de neuf millions de personnes dans le pays, soit plus de trois fois le total de téléspectateurs qui avaient regardé un match de la Coupe du monde féminine de la FIFA auparavant.

Dans le but cette belle dynamique du football féminin et de garantir un succès soutenu sur le terrain pour toutes ses équipes nationales, la Fédération colombienne de football (FCF) a lancé le projet "Colombia Fútbol con Futuro" (Pour l'avenir du football colombien).

Cette initiative, qui a reçu un soutien de 2,3 millions de dollars via le programme FIFA Forward, vise à repenser et renforcer la méthodologie d'entraînement, augmenter le nombre d'entraîneurs de haut niveau et innovera et modernisera les outils disponibles pour le personnel d'entraînement, les équipes médicales et les joueurs/joueuses du football colombien.