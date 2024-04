L’emblème de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Colombie 2024™ dévoilé

Inspiré du Caño Cristales, célèbre rivière colombienne, il symbolise le parcours des joueuses vers les sommets

Le choix de cette rivière riche en couleurs représente la joie, l’énergie et le multiculturalisme du pays hôte

Cette édition, la deuxième organisée en Amérique du Sud, est également la première à compter 24 équipes

La FIFA a dévoilé l’emblème officiel et l’identité de marque de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Colombie 2024™. Son design festif rappelle les paysages naturels et les couleurs du pays hôte, ainsi que le rôle fondamental de la compétition : faire grandir les Future stars du football™.

Le visuel s’inspire du Caño Cristales, la célèbre rivière colombienne surnommée "l’arc-en-ciel liquide". L’emblème de la compétition, qui reprend également le jaune, le bleu et le rouge du drapeau de la Colombie, synthétise parfaitement l’esprit du pays et de la compétition. En effet, tandis que les couleurs symbolisent le mutliculturalisme de la société colombienne et la joie de vivre des habitants, la rivière irisée qui parcourt l’image de bout en bout rappelle que la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ représente une étape importante vers le très haut niveau.

FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024™ emblem unveiled 00:37

"Des joueuses comme Linda Caicedo et Salma Paralluelo ont brillé l’an dernier lors de la Coupe du Monde. Mais leurs performances n’auront pas étonné ceux qui avaient suivi la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA organisée au Costa Rica en 2022 : toutes deux avaient déjà été exceptionnelles", a souligné Sarai Bareman, directrice du Football féminin de la FIFA. "Cet emblème vient rappeler que la compétition peut être un véritable tremplin vers la compétition reine. Quand on le regarde, on ne peut s’empêcher de ressentir de l’impatience à l’idée de voir les jeunes talents qui se produiront en Colombie." Bien avant que Caicedo et Paralluelo s’illustrent avec la Colombie et l’Espagne respectivement, une certaine Alex Morgan avait éclos sur la scène internationale. C’était en 2008, au Chili, lorsque la future star avait activement contribué au succès des États-Unis grâce à ses quatre buts. De son côté, Alexandra Popp s’était fait un nom à domicile en 2010 : sacrée avec l’Allemagne, elle avait par ailleurs terminé meilleure buteuse de la compétition. Nul doute que cette 11e Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA verra s’illustrer d’autres joueuses qui marqueront à leur tour l’histoire du football.

Cette édition, qui se déroulera du 31 août au 22 septembre, sera un excellent préambule à un autre événement, à savoir les 100 ans de la Fédération Colombienne de Football (FCF), au mois d’octobre. "Cet emblème est à l’image de notre pays et de ses habitants : joyeux et haut en couleurs. La Coupe du Monde tombe également l’année du centenaire de notre fédération, donc nous nous préparons à fêter ça avec l’ensemble des Colombiens. On espère qu’ils viendront nombreux, en famille, assister aux matches", a déclaré Ramón Jesurun, président de la FCF et membres du Conseil de la FIFA.

Il s’agira de la troisième compétition de la FIFA organisée dans le pays après la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ en 2011 et la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™ en 2016, mais de la première compétition féminine. Par ailleurs, c’est la deuxième fois seulement qu’une association membre de la CONMEBOL accueille la compétition, 16 ans après le Chili.

Si la qualification de Caicedo et ses coéquipières pour les quarts de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ a permis de mettre en lumière les progrès réalisés sur le terrain, les records d’audience ont également témoigné de l’engouement croissant des Colombiens pour le football féminin. En effet, neuf millions d’entre eux ont suivi l’entrée en lice de leur équipe contre la République de Corée, un total trois fois supérieur au précédent record.

En outre, l’édition 2024 de la compétition sera la première à 24 équipes (contre 16 précédemment), ce qui permettra aux amateurs et amatrices de football, de Colombie et d’ailleurs, de savourer un plus grand nombre de rencontres. Les supporters peuvent d’ores et déjà manifester leur intérêt vue d’obtenir des billets pour les matches organisés dans les trois villes hôtes : Cali, Medellín et Bogotá, la capitale.