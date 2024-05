Programme de Volontariat de Colombie 2024™ : Début des inscriptions

Environ 800 bénévoles apporteront leur soutien à 20 domaines fonctionnels dans une trentaine de rôles pendant la compétition, qui se déroulera à Bogotá, Cali et Medellín, et qui réunira pour la première fois 24 équipes participantes.

Les candidats doivent vivre en Colombie et être âgés de 18 ans ou plus au moment de leur candidature. Il n'y a aucune restriction quant aux nationalités, mais les candidats doivent postuler au plus tard le dimanche 2 juin.