KONAMI et la FIFA signent un accord de coopération pour l’eSport

Deux éditions de la FIFAe World Cup™ seront disputées sur eFootball™, l’une sur téléphone portable et l’autre sur console

Dix-huit nations ont été invitées à participer à la phase finale de l’édition inaugurale

Le jeu eFootball™ de KONAMI rejoint Rocket League et Football Manager au sein de l’écosystème FIFAe

Konami Digital Entertainment Co., Ltd. (KONAMI) et la FIFA annoncent la signature d’un accord de collaboration. Celui-ci vise à permettre aux deux entités de poursuivre leur engagement en vue d’étendre l’eSport partout dans le monde. Dans le cadre de cette coopération, deux éditions de la FIFAe World Cup™ seront organisées sur eFootball™ cette année, l’une sur téléphone portable et l’autre sur console.

L’objectif est de permettre à la communauté du football de vivre encore plus pleinement sa passion par le biais de l’eSport. Cette initiative, qui permet aux joueurs de représenter leur pays dans le cadre de compétitions dédiées, sera l’occasion de tisser des liens encore plus forts avec les amateurs et amatrices de football.

"Nous sommes très heureux de faire équipe avec KONAMI. Cette collaboration s’inscrit véritablement dans notre volonté de promouvoir le football partout dans le monde et de proposer aux joueurs et joueuses une plateforme sur laquelle s’illustrer", a déclaré Romy Gai, directeur de la division Affaires commerciales de la FIFA. "Nous sommes persuadés qu’il est possible de mettre en place un écosystème inclusif permettant à différents profils de personnes de participer aux compétitions FIFAe."

La phase préliminaire de la FIFAe World Cup débutera ce jeudi 10 octobre. Afin de toucher l’ensemble de la communauté du football, deux compétitions auront lieu : l’une sur téléphone portable, l’autre sur console, avec un titre de champion du monde FIFAe à la clé pour chaque dispositif. De plus amples informations sont disponibles sur FIFA.GG et sur le site Internet de Konami.

Par ailleurs, 18 nations ont été invitées à prendre part à la phase finale de l’édition inaugurale. Ces nations ont été sélectionnées sur la base de plusieurs critères, comme le nombre de joueurs et les performances passées des représentants de chaque pays.

"Chez KONAMI, nous avons relevé un à un les différents défis qui se sont présentés dans le cadre du développement de la simulation de football et de l’eSport. Nous sommes ravis de contribuer à faire entrer le jeu eFootball dans une nouvelle dimension, grâce à cette collaboration avec FIFAe", s’est réjoui Koji Kobayashi, directeur exécutif senior chez Konami.

"Nous tenons à remercier la FIFA de nous offrir cette opportunité. Nous sommes impatients que la FIFAe World Cup commence, et de partager l’enthousiasme, la joie et la passion des joueurs du monde entier à travers cette compétition."

Les associations membres invitées à prendre part à la première édition de la FIFAe World Cup sur eFootball, disputée sur téléphone portable et console, sont les suivantes :