Confirmation de la procédure de tirage au sort pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Les 32 meilleurs clubs de la planète sont répartis dans quatre chapeaux de huit équipes

Les principes clés du tirage au sort garantissent l’équité sportive et la diversité géographique

Le tirage au sort aura lieu le jeudi 5 décembre 20024 à 13h00 (19h00 CET)

La FIFA a établi la procédure qui sera en vigueur lors du très attendu tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, organisé à Miami (États-Unis), le jeudi 5 décembre 2024 à 13h00 heure locale (19h00 CET).

Cette procédure comprend un certain nombre de principes clés permettant de garantir l’équité sportive et la diversité géographique tout au long de la phase de groupes et, en fonction des résultats, de la phase à élimination directe. Les 32 clubs participant à la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ sous son nouveau format ont été répartis dans quatre chapeaux de huit équipes. Pour constituer ces chapeaux, la FIFA a eu recours au même classement des clubs défini par chaque confédération qui a été utilisé pour déterminer les équipes participantes.

Ainsi, le chapeau 1 inclut les huit meilleurs clubs de l’UEFA (4) et de la CONMEBOL (4), tandis que le chapeau 2 contient les huit meilleurs clubs européens restants.

Le chapeau 3 rassemble quant à lui les six meilleures équipes de l’AFC (2), de la CAF (2) et de la Concacaf (2), ainsi que les deux clubs restants de la CONMEBOL. Enfin, le chapeau 4 comprend les six équipes restantes de l’AFC (2), de la CAF (2) et de la Concacaf (2), ainsi que le représentant de l’OFC et celui du pays hôte (Inter Miami CF).

Tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs 2025™ : répartition des chapeaux Chapeau 1 : Manchester City (ENG), Real Madrid C. F. (ESP), FC Bayern München (GER), Paris Saint-Germain (FRA), CR Flamengo (BRA), SE Palmeiras (BRA), CA River Plate (ARG), Fluminense FC (BRA) Chapeau 2 : Chelsea FC (ENG), Borussia Dortmund (GER), FC Internazionale Milano (ITA), FC Porto (POR), Atlético de Madrid (ESP), SL Benfica (POR), Juventus FC (ITA), FC Salzburg (AUT) Chapeau 3 : Al Hilal (KSA), Ulsan HD (KOR), Al Ahly FC (EGY), Wydad AC (MAR), CF Monterrey (MEX), Club León (MEX), CA Boca Juniors (ARG), Botafogo (BRA) Chapeau 4 : Urawa Red Diamonds (JPN), Al Ain FC (UAE), Espérance Sportive de Tunisie (TUN), Mamelodi Sundowns FC (RSA), CF Pachuca (MEX), Seattle Sounders FC (USA), Auckland City FC (NZL), Inter Miami CF (USA) Vue d’ensemble des contraintes Un certain nombre de contraintes ont été définies en vue du tirage au sort, notamment celle selon laquelle aucun groupe ne peut avoir plusieurs représentants d’une même confédération. Ce principe s’applique à l'ensemble des confédérations à l’exception de l’UEFA, qui est représentée par 12 équipes. Cela implique que quatre des huit groupes compteront deux représentants européens.

Un système d’association de têtes de série sera appliqué aux équipes du chapeau 1 pour leur répartition au sein des différents groupes. Parmi les autres contraintes établies figurent le fait qu’une association membre ne pourra compter plusieurs représentants au sein d’un même groupe et que tous les clubs du chapeau 1 seront automatiquement placés en position 1 du groupe auquel ils sont affectés. De plus, à des fins de programmation, les deux clubs américains – Inter Miami CF et Seattle Sounders FC – prendront la position 4 des groupes A et B, dans cet ordre. L’Inter Miami CF donnera le coup d'envoi de la compétition au Hard Rock Stadium de Miami, tandis que le Seattle Sounders FC débutera son parcours au Lumen Field de Seattle peu de temps après.

