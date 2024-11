L'Islande accueille un atelier FIFA sur la gestion des clubs

Un atelier FIFA sur la gestion des clubs a été organisé en Islande

Programme axé sur la gestion et les structures des clubs, ainsi que sur la planification opérationnelle

Ces séminaires sont destinés à soutenir la croissance et la professionnalisation des clubs

En 2018, tous les regards se sont braqués sur le remarquable parcours de l'Islande sur la scène mondiale, en Russie. Elle a défié tous les pronostics, devenant la plus petite nation à atteindre une phase de Coupe du Monde de la FIFA™. La sélection féminine a également été une source de grande fierté, ayant participé aux quatre dernières éditions de l'EURO féminin de l'UEFA. S'agissant d'un pays d'à peine 400 000 habitants, de tels exploits en disent long sur sa capacité à tirer le meilleur parti de ressources limitées. De fait, l'Islande est apparue comme un hôte idéal pour accueillir un atelier FIFA de gestion des clubs, initiative conçue pour doter les dirigeants de clubs de connaissances et de compétences essentielles. Le but est de soutenir les équipes dans leur parcours vers la professionnalisation. Organisé sur deux jours (11-12 novembre) à Reykjavik, cet atelier FIFA a été façonné en collaboration avec la Fédération islandaise de football (KSI) et l'Association de la ligue islandaise (ITF). L'accent a été mis sur les pratiques en matière de gestion des clubs et des ligues, sur le développement des structures des clubs et sur la planification opérationnelle.

"Les ateliers FIFA sur la gestion des clubs sont une initiative mondiale visant à soutenir la croissance et la professionnalisation des clubs. Pour cette session, la FIFA s'est associée à la KSI et à l'ITF pour organiser les ateliers en Islande, le pays ayant un fort potentiel en matière de développement du football", a déclaré Ornella Bellia, Directrice de la sous-division Football professionnel de la FIFA – Relations et Développement. "Le football de club étant au cœur du jeu, la vision de la FIFA est de permettre à un plus grand nombre d'équipes de toutes les régions de concourir au plus haut niveau sur et en dehors du terrain."

L'atelier proposé a été adapté aux besoins et aux défis spécifiques des clubs locaux, avec une approche pratique comprenant des exercices de groupe ayant pour but d'appliquer des concepts théoriques à des scénarios réels. Des dirigeants des clubs masculins de première et deuxième divisions, et des équipes féminines de première division, ont assisté aux exposés des consultants et représentants de la FIFA, dont Marion Gavat, coordinatrice régionale de la FIFA, et Álvaro Carias, responsable du développement stratégique de la FIFA.

"Les clubs représentent l'entité la plus importante de la pyramide du football. Notre collaboration avec la KSI à l'occasion de cet atelier vise à leur donner les outils nécessaires pour poursuivre leur développement et le professionnalisation de leur gestion", a déclaré Elkhan Mammadov, directeur la division Associations Membres de la FIFA. "À la FIFA, nous sommes convaincus que les efforts de l'association membre joueront un rôle clé dans l'amélioration du niveau du football en Islande."